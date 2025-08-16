同じものを並べたり、積んでくずしたり。一見意味がないように見える遊びが子どもの思考力を養う

子どもは自ら育つ存在です。とはいえ、子育ては簡単なことではありません。子どもへの対応が昨日はうまくいったのに、今日同じようにしてもまったくうまくいかない、ということも起こります。大きな声で泣き出すわが子を見て、対処法がわからず「どういうことなの！」と途方に暮れることもあるでしょう。

子どもの育ちは、まわりの人やもの、場の雰囲気などに支えられています。大人たちが「おいしいね」とパクパク食べていると、同じように口を動かし始めます。人は「させられる」より「する」存在。子どもに対しても、「する」気持ちを呼び起こし、支える関わりが大切なのです。

今回のテーマは、屋内遊びの際に心がけたい、「子どもが伸びる接し方」についてです。

「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ 第5回

『「今日は遊ぼう！」といっしょに面白がる姿勢が子どもの創造性や意欲を高める秘訣』より続く。

子どもが夢中になっているときは、口出しせずに見守る

車や電車をはじめ、姿形の似たおもちゃをたくさん並べたり、つなげたりして遊ぶのは、1 〜 2 歳の頃から見られる姿です。

長さを“ 量”としてとらえ、「同じものがたくさんある」「きれいに並べられた」ということに価値を感じ、面白がっているのかもしれません。それがその子にとって大事なおもちゃであれば、「大事なものがいっぱいになった！」という感覚を味わっていると考えられます。

身近なものとの関わりを通してさまざまな感覚を感じ取ることが、思考力の芽生えにつながります。数あるおもちゃのなかから“ 同じもの”を見つけたり集めたりすることは、ものへの向き合い方としても大事な体験になります。親にできるのは、自由に遊べるおもちゃや場所を用意して、なるべく口出しせず、やりたいようにやらせること。そして子どもが「見て！」と呼んだら、見に行ってあげましょう。

【接し方のヒント】

（1）集中しているときは、声をかけずにそっとしておく

子どもは自分のやりたいことに集中して取り組んでいるので、「ここをもっとこうしてみたら？」などと、親があれこれ口を出すのは野暮というもの。声をかけずに見守りましょう。

（2）子どもが「見て！」と言ったら、うれしい気持ちを受けとめて

満足のいくものができると、子どもは見せてくれます。いっしょに驚いたり喜んだりして子どもの気持ちに共感しましょう。親から反応が返ってくると、子どもは張り切って遊びに戻っていきます。

積み木を積んではくずす。子どもの遊びをいっしょに楽しむ

子どもは同じものを並べるほかに、高く積んで遊ぶことも喜んでやります。積み木を慎重に積み上げたかと思えば、くずして笑い、また一から積んでいく。そのくり返しが楽しいのです。

くずす行為は一見乱暴に見えるかもしれませんが、そもそも積み木自体がそういった遊び方を想定したものです。そこには何度もつくり直せるうれしさがあるように思います。

「次はこうしてみよう」「もっと高くしたい」など、意欲的な姿勢もうかがえます。大事にしたい遊びのひとつです。

積み木遊びは、保育園や幼稚園などで友達とわいわいやるのも楽しいですが、家のなかで、自分のペースで心ゆくまで没頭するのもまたよいものです。子どもが集中して遊んでいるときはそっと見守りつつ、上手に積めたり、くずれたりしたときも、笑顔でそばにいるようにしましょう。

【接し方のヒント】

（1）自分のペースで、積んだりくずしたりできる場をつくる

何度でもつくり直せるという環境は、「もう1回！」と子どもの意欲を引き出します。ゆっくり集中して遊べるように、積み木スペースを部屋のどこかに設けるなど、工夫を。

（2）くずれるときのドキドキをいっしょに味わう

子どもにとっては、積み木が音を立ててくずれる様子も楽しいようです。倒れそうで倒れないときの期待感を共有しつつ、いざ倒れたときにはいっしょにドキドキを分かち合って。

ぬいぐるみや人形など、子どもが想像の世界で遊べるものを用意

子どもは、想像の世界で遊ぶのを好みます。ぬいぐるみや人形はその登場人物として、子どもの想像の世界を広げてくれます。人形を赤ちゃんに見立ててお世話をしたり、しゃべらせてみたり、家をつくって「行ってきます」と出かけてみたり。そこには自然と物語が生まれていきます。

心ゆくまで没頭できるという意味では、家庭は人形遊びに適した環境といえるかもしれません。ぬいぐるみや人形を仲間のように思って関わることで、子どもの情緒が豊かになり、想像力が育ちます。ものを大事にする心も育つでしょう。

子どもが想像を広げて楽しく遊べるよう、親は登場人物となるぬいぐるみや人形、その場をつくる素材を用意できれば十分です。遊び始めたあとは子どもにお任せ。「ママ（パパ）もやって」と言われたら、遊び心を持って参加してください。

【接し方のヒント】

（1）想像がふくらむような材を用意する

つくり込まれた完成品よりは、組み合わせ次第でさまざまな使い方ができる素材がおすすめです。子どもが自分で選べる余地があると、ひらめきが生まれ、進んで遊び出すようになります。

（2）簡易的なベッドなど、ぬいぐるみや人形の家をつくる

登場人物たちの家があると、想像がさらに広がります。また、遊び終わったら「お家はどこかな？」などの声かけをすると、片づけやすくなるかもしれません。

『切り貼りやお絵描きが楽しい！子どもの表現を大切にして創造力を育もう』へ続く。

『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（宮里 暁美 監修） 講談社より発売中！

【つづきを読む】切り貼りやお絵描きが楽しい！子どもの表現を大切にして創造力を育もう