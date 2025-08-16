ひこにゃん×長濱蒸溜所♡桜香る限定ウイスキー「アマハニャン」登場

滋賀県長浜市の長濱蒸溜所から、可愛さと本格派を兼ね備えた新作ウイスキー「アマハニャン 桜カスクブレンド」が2025年9月2日(火)に登場します。ご当地キャラクター「ひこにゃん」とのコラボで生まれたこの一本は、柔らかく甘い桜の香りと、フルーティでなめらかな味わいが魅力。200mlサイズで価格は2,000円(税別)、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりです。

ひこにゃんコラボ♡桜香る限定ボトル

「アマハニャン 桜カスクブレンド」は、滋賀県の人気キャラクター「ひこにゃん」とタッグを組み、桜カスクで仕上げた特別なウイスキー。

見た目のキュートさと香り高い原酒が織りなす、遊び心あふれる一本です。容量は200mlと手軽で、ギフトにもおすすめ。

可愛さと本格クラフトの融合

2016年創業の長濱蒸溜所は、日本最小規模のクラフトディスティラリー。小さなアランビック型ポットスチルから生まれるリッチな原酒は、個性豊かで繊細。

今回は甘やかな桜のアロマと、ラムレーズンやカスタードケーキを思わせる香りをバランス良くブレンドし、見た目の愛らしさと本格的な味わいを両立させています。

テイスティングで感じる春の余韻

鮮やかな琥珀色の液体から広がるのは、柔らかい桜の香りとスイーツのような甘いノート。口に含むと熟したオレンジや白桃のフレッシュさが広がり、綿菓子のような優しい甘さがアクセント。

余韻には桜の香りがふんわりと残り、心地よく長く続きます。

春の香りを楽しむ特別な一杯を

「アマハニャン 桜カスクブレンド」は、可愛らしいパッケージと香り高い味わいで、クラフトウイスキー初心者から愛好家まで楽しめる一本。

滋賀ならではの魅力と遊び心が詰まった限定ボトルは、手土産や特別な日の乾杯にもぴったり。ひこにゃんと一緒に、桜の香り漂う春の余韻を味わってみてはいかがでしょうか。