志摩スペイン村「ハロウィーンフィエスタ」開催決定！ 秋の限定メニューや仮装が楽しめる
志摩スペイン村は、9月13日（土）〜10月31日（金）の期間、秋の期間限定イベント「ハロウィーンフィエスタ」を開催する。
【写真】おばけバーガーやピザも！ ハロウィーン限定メニュー一覧
■コンテンツが盛りだくさん
今回開催される「ハロウィーンフィエスタ」は、高さ4mのオバケカボチャのモニュメント“モンスターパンプキン”がエスパーニャ通りに登場するなど、この期間ならではのグルメやグリーティングが楽しめるハロウィーンイベント。
イベント期間中は、キャラクターカフェ「チィコ チィコ」の「おばけバーガープレート」や、ピッツェリア「ピザ ラ ロハ」の「とろ〜りおばけのハロウィーンピザ」など、ハロウィーン気分を盛り上げるメニューがそろう。
また、カフェ＆スペイン料理「ヒラソル」では、ハロウィーンをテーマにしたおしゃれなランチやディナーバイキングを提供。加えて、仮装をしたキャラクターたちがかわいいハロウィーン限定のお菓子やグッズも販売予定だ。
さらに、フォトハウス「フォト ファンタスティカ」では気軽に仮装ができる衣裳のレンタルが実施されるほか、ハロウィーン衣裳に身を包んだキャストとの記念撮影が楽しめるグリーティングや、伊藤園とのコラボイベント、お得なデジタル年間パスポート購入キャンペーンなども行われる。
