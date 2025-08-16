ÏÂ¿©¤µ¤ÈŽ¢658±ß¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼Ž£¤ËÂç¶½Ê³¤ÎÈÕ»Á
º£²ó¤ÏÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤µ¤È¡×¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿21Ëç¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Æ¡ÊÂç¿Í¡Ë¤ÎºâÉÛ¤ò¤â¤Ä¤«¤à¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡É¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó³Æ¼Ò¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¥Ã¥º¸þ¤±»Üºö¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¡Ö»ÒÏ¢¤ì³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤µ¤È¡×¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¹ç¤ï¤»¤Æ·×198Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤ÈÄ«¤«¤é½Ð¤«¤±Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿²ÆµÙ¤ß¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ÇÅÔÆâ¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×°Ê³°¤òÁªÂò
¡Ö¤µ¤È¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¡Ö¤µ¤È¤·¤ã¤Ö¡×¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾®³ØÀ¸¤Ê¤éÂç¿Í¤ÎÈ¾³Û¤Î²Á³Ê¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤Ê¤é658±ß¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£
¤½¤Á¤é¤â½½Ê¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÊý¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¤µ¤È¡×¤Ï¿©¤ÙÊüÂê°Ê³°¤Ë¤âÄê¿©¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Á¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¡Ê¤µ¤ÈHP¤è¤ê»²¾È¡Ë
¡Ú¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¡Û658±ß
¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡¢¤«¤é¤¢¤²¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¢¥³¡¼¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¤´¤Ï¤ó
¡¦¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉÕ
¢¨¥é¥ó¥Á¤Î»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤Ç¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½
¡ÚÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡Û658±ß
¡¦¤·¤ã¤ê¡Ê¤´¤Ï¤ó¡Ë
¡¦¤¹¤·¥Í¥¿5¼ï¡Ê¤Þ¤°¤í¡¦¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¤¿¤Þ¤´¡¦¤¨¤Ó¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë
¡¦¤Î¤ê
¡¦Ãã¤ï¤ó¤à¤·
¡ÚÁª¤Ù¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡Û658±ß¡Ê¡¡Ü¢¡Ü£¤Î¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¤´¤Ï¤ó¤â¤Î¡Ê¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¡¦¤¹¤·¡¦¥ß¥ËÅ·Ð§¡¦¤Æ¤ê¤ä¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ð§¡Ë
¢ÌÍÎà¡Ê¥ß¥Ë¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥ß¥Ë¤¦¤É¤ó¡Ê²¹¡¦¤¶¤ë¡Ë¡¦¥ß¥Ë¤½¤Ð¡Ê²¹¡¦¤¶¤ë¡Ë¡Ë
£¥Ý¥Æ¥È¡õÅâÍÈ¤²
¡ÚÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼ 385±ß
¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¤¦¤É¤ó 220±ß
¡¦¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó 385±ß
¡¦Ãã¤ï¤ó¤à¤· 174±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤ÇÉ½¼¨
¡Ú¼Ì¿¿21Ëç¡ÛÏÂ¿©¤µ¤È¤Î¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ª½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤
¤Þ¤º¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤äÁªÂò»è¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼°·¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¡£¥ï¥ó¥³¥¤¥ó°ÊÆâ¤Ç¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤·¤Ç¥»¥Ã¥È²Á³ÊÀÇ¹þ658±ß¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª¤³¤µ¤Þ¥é¥ó¥Á¡×¤ÏÄêÈÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤µ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡Ö¤µ¤È¡×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßÄ¥¤ê¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥»¥Ã¥È¡£Ã±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤é¹¹¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤Î¿©»ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©ÌµÎÁ¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¤Ê¤ó¤ÈÀ¸¸å7¥«·î¡Á1ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡×¤ÎÎ¥Æý¿©¤ò1¸Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¡¼¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä»æ¥¨¥×¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÆýÍÄ»ù¡¢¾¯¿©¥¿¥¤¥×¤«¤é¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤Þ¤Ç¡¢Á´Êý°Ì¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤È¡×¤¬»ÒÏ¢¤ìµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÎ¥Æý¿©ÌµÎÁ¡×¤ÎÊ¸»ú¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡×658±ß¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
²æ¤¬»Ò¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡×¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÌÜ¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¹¤°¤Ë¤ª¼÷»Êºî¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¼ê´¬¤¼÷»ÊÉ÷¤Ë¤·¤¿¤ê¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
Á´Éô¾è¤»¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¼÷»Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¥¥Ã¥º¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö²ñ°÷¡×¤Ê¤éÌµÎÁ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ì¤â¥¥Ã¥º¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö²ñ°÷ÆÃÅµ0±ß¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï2¤Ä¹àÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥Ã¥º¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ¡×¡ÖÍèÅ¹¤´¤È¤Ë¾Ã¤·¥´¥à¤ä¥ß¥Ë¥·¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò1ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¢¤ë¡£
Ëè²ó¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼Âå¤ò»ÙÊ§¤¦¤è¤ê¡Ö¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤¿Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ý¤ÎÉ½¼¨¤¬¡£
¤Þ¤ÀÆþ²ñ¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î°ÆÆâÍÑ»æ¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÅöÆü¤«¤é¤ª¤³¤µ¤Þ¤µ¤È¥«¥Õ¥§ÌµÎÁ¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£²ñ°÷¾Ú¤Ïµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£
¥¥Ã¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Ë¥¢¥¯¥é¥Ö¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
²ÈÂ²3¿Í¤ÇÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤ÎÍ½»»¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ÇÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°Ê²¼¤ÏÉ®¼Ô¤ÈÉ×¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿ÆâÍÆ¡£¤Ê¤ª¡¢¼Ö¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÉ®¼Ô¡Û
¡¦Ã±ÉÊ¡§µ¨Àá¤Î¤Ë¤®¤ê¤¹¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ê²Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë1538±ß
¡¦ÃãÏÒ¾ø¤· 174±ß
¡ÚÉ×¡Û
¡¦»Íµ¨¤á¤°¤êÁ·¡Ê±·¤´ÈÓ¡Ë2088±ß
¢¨Á´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÈÄÁ°¤¹¤·¥»¥Ã¥È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¿©»öÂå¤Ï¹ç·×4458±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÌ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¹¤®¤º¡¢¾¯¤Ê¤¹¤®¤º¡×¡£¤â¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿Êý¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
É®¼Ô¼«¿È¤Ï¤ä¤ä¾¯¿©µ¤Ì£¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î°ßÂÞ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
µ¨Àá¤Î¤Ë¤®¤ê¤¹¤·À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ê²Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ë¤ËÃãÏÒ¾ø¤·¤ò¥×¥é¥¹¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
»Íµ¨¤á¤°¤êÁ·¡Ê±·¤´ÈÓ¡Ë2088±ß¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤Ç¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×»Å³Ý¤±
²ñ·×¸å¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ñ°÷¾Ú°ú´¹·ô¡×¤òÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö¡×¤Î²ñ°÷¾Ú¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤Ï¹¥¤¤ÊÊý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥É¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤â°ú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Âð¤Ç¾®Á¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤¸¤òºï¤ë¤È¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£²æ¤¬»Ò¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤³¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤¬¡¢¼¡²ó»È¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¤ä³ä°ú·ô¤ò¤¿¤ÀÅÏ¤¹¤À¤±¤ÎÊýË¡¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÃÏÆ»¤Ê¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤òºî¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤ÎºâÉÛ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÃ¶»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¥ê¥Ô¡¼¥È¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
²ñ·×¸å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤ò°ú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤µ¤È¥¥Ã¥º¤¯¤é¤Ö¤Î²ñ°÷¾Ú¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
¤¢¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ÊÉ®¼ÔÄó¶¡¡Ë
Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÃ¦Ë¹
¡Ö¤µ¤È¡×¤ÏÏÂ¿©¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¶ÈÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£Â¾¤Î¡ÖÏÂ¿©¡×¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡ÖÄê¿©¡¦¼÷»Ê¡¦Æé¡¦Å·¤×¤é¡×¤Ê¤É¡¢ÏÂ¿©¤ÎÄêÈÖ¤ò°ìÄÌ¤êÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ä¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤ÎµÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¶ÈÂÖ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Â©»Ò¤â¤·¤¯¤ÏÌ¼É×ÉØ¤È¡¢Â¹¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËºÂÉßÀÊ¤ËÄÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖºÂÉßÀÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£º£ÅÙ¤ÏÍ§¿Í²ÈÂ²¤È¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¥×¥Á°û¤ß²ñ¤Ê¤ó¤«¤âÎÉ¤¤¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÈÁÛÁü¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ÎÆÃÅµ·ô¤â»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Î²Æ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê±§Çµ ¤µ¤ä¹á ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë