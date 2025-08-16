「泥棒に家を荒らされる」「ネコが家を出ていく」…好奇心旺盛な元AD会社社長に訪れた「逆境」

ポルシェを乗り回しモテモテだったAD時代を経て、20代で社長に成り上がるも、1億の借金を抱えやくざに監禁され破産。その後、世間から行方をくらませた男は50代で再び社長に。人生を諦めなかった男が若い世代に伝えたい

――「こんな人生もあるよ」。

株式会社ドリーム・ラボの社長で著者の奥川拓二氏の自伝『絶望できない男』から抜粋してご紹介！

『区役所「そんな制度はありません」…ホームレスだった元AD会社社長が借りた出所不明の“20万円”のナゾ』より続く。

単調な生活だけど楽しかった

平日は朝の6時から夜の8時くらいまで、土日も祝日も早くから遅くまでトラックで運びまくる日々が続いた。そのペースにだんだんと体が慣れていった。四六時中移動していないと調子が狂う。そんなドライバー体質になった。

頼まれる仕事も少しずつ高度になっていって、移動範囲も西は姫路あたりから、東は滋賀の八日市くらいまでに広がった。まとまった荷物を運ぶので、荷積みも効率よく済む。楽しくて仕方なかった。

楽しい？ 思えば単調な生活だ。家に帰ってもタコがいるだけ。その日あった出来事をタコに話して聞かせながら、たまに発泡酒か缶チューハイを飲んでちょっと酔っぱらい、テレビを見ながら10時には寝る。朝4時に起きて6時までにはだいふく運送。走り回って戻るのが夜8時ころ。そしてまた寝る。それだけ。

それでも充実していたのだ。思えば大学にほとんど行かずにバイトしていたライブハウスでの仕事も楽しかった。テレビのADも楽しかった。社長業も楽しかった。なんならやくざの軟禁生活も、ホームレスも楽しかった。そこに新しいルールがあるとき、

「この世界はこういうふうになってるんや」

と観察し、そこに身を浸していくのが、なんともわくわくする。

「これはええ経験してるなあ」

と顔がにやけてくるのである。そういう性質なのだ。

泥棒に入られ、猫にも逃げられる

もちろんいいときばかりではない。そんな貧乏生活なのに、なんと泥棒に入られた。

ベランダ、といっても幅50センチくらいのスペースの戸を換気のために開けてあったのを、泥棒は見逃さなかったらしい。なにしろ1階なので、手すりをひょいと乗り越えれば簡単に侵入できる。取られたといっても粗末な服と、テレビにラジカセくらいなもので、なにが悲しくてこんな家に盗みに入るのだろうと思うと情けなかった。

家財道具は捨ててあるのを拾ってきたものなので、「占有離脱物横領」ということになるだろうか、警察に届けも出せなかった。

ある日、道が混んでどうしても時間に間に合わず、配達先の問屋が閉まってしまったことがある。店先に置いていくわけにもいかず、仕方なくだいふく運送に持って帰るとお母ちゃんに死ぬほど怒られた。

「あんたどないしてくれんのん。うちの信用がた落ちやないの。明日朝一番に謝りに行きや！」

その日は晩ごはんのおかずもくれなかった。

しょんぼりして帰ってアパートのドアを開けると、タコがひゅっと飛び出して来た。

「タコ！」

公園の方に逃げていくのを慌てて追いかけたが、すぐに見失った。なにが不満でタコは逃げていったのだろうか。やっぱり野良がいいのだろうか。

「猫にも逃げられてしもた」

タコとの暮らしは半年くらい続いただろうか。いなくなると一人の寂しさがいやおうなしに募った。

『「パパおもしろくない」…「しゃべりが武器」だったはずの元AD会社社長が娘に言われて気づいた“衰え”』へ続く。

【つづきを読む】「パパおもしろくない」…「しゃべりが武器」だったはずの元AD会社社長が娘に言われて気づいた”衰え”