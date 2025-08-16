「働けなくなったらどうしよう」…推しに人生を捧げた、38歳「貯金ゼロ女性」が「言いようのない不安」から抜け出せたきっかけとは

人生には「若いうち限定」が存在する

【前編】＜「推し」のために散財してきた、38歳「貯金ゼロ」の女性が「言いようのない不安に襲われた」父親からの一言とは＞でもお伝えした通り、今や人生をどう生きるかは個人の自由です。生き方によっては周囲に理解されにくいこともありますが、自身が幸せを感じているなら、それも一つの生き方です。

しかし、その生き方の中には「若いうち限定」というものも少なくありません。基本的に若いうちしか働けない職業や、親からの支援ありきの生活もそうですし、結婚も若さを失うほどに困難になります。

前回もお伝えしましたが、人間誰でも必ず老います。最終的には老後資金が必要になりますし、その手前でも働けなくなった際には、相応の貯金が必須です。生き方は自由ですが、それなりに貯金があるのかを一つの目安に、最低限の自己防衛は常に心がけましょう。

木村美咲さんは、都内の会社に勤める38歳で年収450万円の独身女性です。精力的に推し活をしており、そのために仕事にも励み、公私ともに充実した日々を送っていました。ところが、父親が定年退職の際に、老後資金を貯めておくよう言われます。

なぜなら彼女は稼ぎのすべてを推し活に使っており、貯金がゼロだったのです。推しに使うお金は減らせないと思う一方、老後資金での生活に突入する父からの言葉は重く、今後の人生に言いようのない不安を感じていました。

働くのがしんどく、貯金ゼロに戸惑った

美咲さんはその後も、しばらくは何も変わらなかったといいます。少しだけ貯金の大事さを意識しつつも、今はやはり推し活が大事と思ったのです。むしろ現実を忘れるためと言わんばかりに、今まで以上に仕事と推し活に励んでいました。

ところがある日突然に、本当にふと「働くことがしんどい…」と感じたといいます。一度そう思ってしまったら最後、その後は何度も「つらい」「しんどい」という気持ちに陥りました。今までのように「推しのため」と思っても、疲れとは違う、まるで精力的に働くことを体が拒否するような感覚でした。

それは周囲から見ても分かるレベルで、気分の落ち込みを相談すると「年齢のせいだよ」と言われ、それもまたショックで、ますます孤独に陥りました。しかしその後もどうしても以前のようには気合いが入らなくなり、彼女は「変化にかなり戸惑った」といいます。

変化は彼女の考えにも大きく影響を及ぼします。この状態のまま働けなくなった自分の姿を初めて想像し、貯金がない今がますます怖くなったのです。

そして父親からの「結婚しないならしっかり自分で老後資金を貯金しときなさい」という一言を思い出し、初めてこれからの人生を真剣に考えたとのことでした。

元推し仲間の現状に共感し、婚活を始めることに

美咲さんが今後を考えるうえで真っ先に考えたのは、推しのことでした。やはり辞めたくない、でも、今ほどは続けられないかも…という思いに、苦しんだといいます。なまじ推し活を辞めた人を見下していたからこそ、同じになりたくない思いがあったからと美咲さんは振り返ります。

そんなことを考えて、ふと結婚を機に疎遠になった推し仲間を思い出し、連絡してみると、なんと友人は「当時ほど精力的ではないものの、今でも同じ推しで続けている」とのんびり言います。その話しぶりを聞くだけで、現在の充実具合が伝わるほどでした。

その話にすこしの希望を抱き自分の気持ちを相談したところ、友人は婚活を勧めてきました。結婚願望もないのに、貯金のために結婚するなんて…とさすがに戸惑いましたが、友人の夫も実は対象が違うものの推し活をしており、今では二人で家計を支えつつ、理解し合いながら推し活を楽しんでいるとのことです。

結婚は推し活を辞める行為と考えていた彼女にとって、これは新たな考え方となりました。こうした経緯から、婚活を始めることにした彼女のお相手に求める条件は、もちろん「推し活仲間、または推し活に理解がある方」です。今のところ特に温度感の調整に苦戦中のようですが、お見合いが入った際には、会話自体を楽しめているといいます。

いつの日か推し仲間と同じく、家計を支え合いながら推し活も一緒に楽しめるパートナーが見つかるといいですね。

貯金とは「生活余力」余裕がなければ簡単に破綻する

つくづく、推し活はともかく貯金がない方は同様に注意が必要です。

知るぽると（金融広報中央委員会）の令和5年「家計の金融行動に関する世論調査（単身世帯）」によると、貯金額の中央値は100万円、貯金ナシな世帯が36％という結果です。この数字は、60歳台以上の世帯を除けば年代を問わず似通った結果となっています。つまり未婚者の約半数は、ほとんど貯金がない状態というわけです。

当人からすれば、「どうにもならない、仕方ない」という声もよく聞きます。とはいえそれを言えるのは、ギリギリ何とかなっているうちだけです。

何らかの事情で少しでも収入が減ったり支出が増えたりすれば、即座に家計が破綻しかねません。そして何らかの事情というのは、それこそ体調不良や結婚など、年齢が高まるほどに起こりがちです。

もっとも、この理屈は既婚者でも同じ。むしろ既婚者は自身だけでなく家族も関係してきます。最近では住宅ローン金利が上がった、子供が進学して教育費が上がったなど、元々ギリギリだった家計が途端に困窮したという声も多いのが実情です。既婚者は未婚者以上に貯金が大事になります。

日頃から貯金に励んでいれば、収入が減っても支出が増えても、その範囲なら貯金額が変わるだけで当面の生活には影響を及ぼしません。今は貯金ができないなら、できるよう早期に収入を上げたり支出を下げたりが必要です。目先の楽しみも大切ですが、日頃から最低限の貯金だけは意識する心がけを持ちましょう。

婚活で「趣味がある」というのは意外に強い

美咲さんは、結果的に推し活をしていて良かったのかもしれません。

通常の婚活市場では、どうしても男女ともに年齢や年収、貯金額などを最初に問われる傾向にあります。一般的に、38歳で年収450万円、貯金ゼロというのは、年収はともかく他の要素で避けられやすい条件です。また本人も、自身の貯金がゼロだからこそ、相手に多額の年収や貯金を求めてしまい、婚活がうまくいかないことが本当に多くあります。

しかし、彼女は年齢や年収ではなく、いわば趣味で相手を探しました。さすがに婚活である以上、ある程度の条件は互いに見ますが、通常の婚活に比べてずっと条件重視が緩やかになります。趣味が合わない相手が対象外になる、ひいては出会える異性が少なくなる点はデメリットですが、時には大きなメリットにもなります。

また趣味の世界は、年齢も年収も特に関係ありませんし、最初から共通の話題もある世界です。婚活では似通った二人が結婚する傾向にあり、年齢や年収を軽視するほどに、相手からも軽視してもらえる傾向にあります。趣味を重視する婚活は、それを自然にできるわけですから、結果的に婚活が上手くいくことも少なくないわけです。

趣味の内容によっては、嫌われるかもと思って最初は隠す方も少なくありません。しかし堂々とさらけ出すと、共通の趣味を持つ方が見つけやすくなりますし、一気に関係が進展する可能性もあります。婚活に苦戦中の方は、一度この方法を試してみることも考えてみましょう。

