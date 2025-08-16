

Instagramでの発信が共感を呼んでいる漫画家で小説家の折原みとさんは今年で画業40周年を迎えた（画像：Instagram「mito /60代バツなしおひとりさま」より）

今年、画業40周年を迎えた漫画家、小説家の折原みとさん。1990年から刊行された小説『時の輝き』が累計で110万部を超えるベストセラーとなり、少女漫画から小説、エッセイ、詩集まで150作以上を手がけてきた。

今年2月からは、新たな試みとして「mito /60代バツなしおひとりさま 」というInstagramのアカウントを開設。女性たちに向けてポジティブなメッセージを発信し、多くの共感を呼んでいる。

作家としての仕事に対する向き合い方や歩みを振り返りながら、人生を楽しむコツについて、折原さんに聞いた。

大ヒット作がもたらした転機

1985年に少女漫画家としてデビューし、その2年後に小説家デビューをした折原みとさん。今年7月には画業40周年を記念し、思い入れのある漫画5作品を収録した『折原みと傑作選』を刊行。節目を迎えたことについて、折原さんは「あっという間だった」と振り返る。

「"40周年"ということに、自分では全然気がつかなかったんです。改めて思い返すと、『るり色プリンセス』や、『神様の言うとおり！』などの初期の作品は長く連載していたこともあり、思い出深いものが多いですね」



折原 みと（おりはら・みと）／茨城県出身、1964年生まれ。1985年に月刊『ASUKA』（角川書店）にて漫画家デビューし、1987年には小説家としても活動を開始。代表作『時の輝き』は110万部を超えるベストセラーとなり、映像化もされた。少女漫画から児童文学、エッセイまで幅広く執筆し、近年は横須賀を舞台にした児童向けシリーズ『うみねこ館の四姉妹』も手がける。日本文化や自然、日常生活から得た感性を作品に生かし、多彩な創作活動を続けている。Instagram：mito /60代バツなしおひとりさま (@60life_mito)が好評。2024年に防災士の資格を取得。公式HP（https://lyricberry.wixsite.com/orihara-mito）（写真：折原さん提供）

折原さんにもっとも大きな変化をもたらしたのは、看護学生の主人公を描いた小説『時の輝き』だった。

「それまではふんわりとしたラブストーリーが多かったのですが、この作品で初めて、生命とは何かという問題について書きました。すると、それまでとは比べものにならないほど大きな反響をいただいたんです。

10代の方から、『この小説を読んで看護師になろうと思いました』という声がたくさん届きました。自分が書いたものがきっかけで、将来を真剣に考えてくれる方がいることに衝撃を受けました。作家という仕事の責任の重さについて、初めて実感したんです。

こんなにもまっすぐに受け止めてくれる人たちがいるのなら、私自身がもっと真剣に向き合わなければと自覚するようになりました」

作品づくりに影響を与えた逗子への移住

20代は東京・中目黒で昼夜を問わず仕事中心の生活を送っていたが、33歳で神奈川県逗子市に移住。現在も暮らし続けている。

「仕事は楽しかったので、まったく苦ではありませんでした。でも、自分の中にあるものをアウトプットする職業なので、"このままでは枯渇するのでは"と不安を感じていました。そんな30代に入った頃に、たまたま取材で小笠原諸島を訪れたんです」

海の美しさに感動したのはもちろん、「そこで暮らしている人たちの空気感や、東京とはまったく違う時間の流れを体験し、人生観が大きく変わった」と折原さんは振り返る。



移住後の充実した生活をブログにも綴っている（画像：折原みとオフィシャルブログ「海とわんこと折原みと。」より）

「仕事の量を減らし、生き方を変える転機になりました。思い立ったら一直線で、海のそばの土地を探し、1年あまりで湘南に一軒家を建てて引っ越してしまいました」

同時に、"犬を飼う"という子供の頃からの夢を叶えた。愛犬の存在は、移住生活で大きな助けになったという。

「33歳の女性が一軒家を建てて1人暮らしなんて、かなり珍しいですよね。引っ越した当初はご近所の方から、どこかの社長の愛人なのかと思われていたかもしれません（笑）。

でも犬の散歩をしていると、犬を連れている方が話しかけてくれて、周りの方にも紹介してくださり、すんなりと地域に馴染むことができました」



折原さんの愛犬、ゴールデンレトリバーのハルちゃん（写真：折原さん提供）

移住後は、逗子が舞台の小説『天国の郵便ポスト』、鎌倉が舞台の小説『制服のころ、君に恋した』、葉山が舞台の小説『幸福のパズル』からなる湘南3部作を発表。

また1999年に八ヶ岳に別荘を購入。2021年からは横須賀市にアトリエを構え、同市を舞台にした児童書『うみねこ館の四姉妹』シリーズを執筆している。



横須賀市が舞台の『うみねこ館の四姉妹』（画像：ポプラ社プレスリリースより）

「逗子に引っ越してからは海や自然に関係する作品が増えましたね。犬を飼ってからは動物が登場することが多くなり、実際の生活が反映されていると思います」

「バツなし60代ひとり暮らし」、ぶっちゃけてます

折原さんは自身について、「数年に1回、新しいことをやりたい気持ちが湧いてくる」と話す。2004年には、八ヶ岳の別荘の近くで「ドッグカフェ」を営んだことも。興味の赴くままに行動できるのは、"おひとりさま"の強みかもしれない。

そして、今年2月、「また新しいことを始めたい」という気持ちから、「mito /60代バツなしおひとりさま」というInstagramのアカウントを開設。女性たちに向けて、ポジティブなメッセージを発信している。動画は、全て自身で撮影・編集をしているという。



等身大の発信が共感を呼んでいる（画像：Instagram「mito /60代バツなしおひとりさま」より）

「作品以外の方法でも、皆さんに伝えることができるんじゃないかと考えたんです。昨年60歳を迎え、"もう作家としてのイメージなんて気にせず、ぶっちゃけてもいいのかな？"と思うようになったのも、きっかけの1つでした。

私自身もそうでしたが、独身だと、結婚のプレッシャーをかけられたり、老後の不安を感じている方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そういう方たちのために、"60代バツなしおひとりさまだけど、すごく楽しいですよ"って私が言おうと思ったんです」



Instagram「mito /60代バツなしおひとりさま」 (@60life_mito)（画像：Instagram「mito /60代バツなしおひとりさま」より）

反響は予想以上に大きく、多くの女性たちから共感の声を集めている。

「40代から60代くらいの女性たちから、"私もバツなしおひとりさまです！"という反応をいただいています。

"折原さんの投稿を見て、なんだか気が楽になりました"と言ってくださったり。今は、日本人女性の5人に1人くらいの方が50代で未婚というデータがあるくらい、おひとりさまはたくさんいらっしゃるんですよね。

60代おひとりさまが楽しく生きていることが、皆さんを元気にするんじゃないかと思って始めたことなので、そういう声をいただけると"ヨシッ！"と思っています」

折原みと流、人生を楽しむコツ

年齢を重ねながらも、人生を楽しむためには何が大切なのだろう。

「1つは、年齢で自分の限界を決めないということ。もう60代だから諦めようとか、こんなことをしたら恥ずかしいなんて考えなければいいんです。私は10代の頃から憧れていた弓道を59歳で始めました。今の自分にとって何が1番大事なのか、優先順位をつけるといいんじゃないでしょうか」

新しい趣味は、人とのつながりを広げる機会にもなっている。

「私が入門した道場の同期は、高校生から60代まで幅広く、皆一緒に練習をする仲間なんです。"こうしても弓がうまく引けないんだよね"なんて、年齢の離れた人たちとも同じ立場で会話ができるので、青春時代の部活動をもう一度やり直しているみたいです。

会社を引退して寂しさを感じている方も、趣味のサークルに入って若い人と話すと、気持ちが若返るんじゃないでしょうか」



海で泳いだり、ずっと憧れていた弓道に挑戦したり、充実した日々を過ごしている（写真：折原さん提供）

また、ストレスを溜めにくい心持ちでいることが、人生を楽にするという。

「"まあ、いいか"が私の口癖。作家を40年続けてこられたのも、こういう考え方だったからだと思います。本気で悩んでいたら、メンタルか身体のどちらかが壊れていたかもしれません。

あと、人生を楽しむためには健康が大事！ 私はもともと体が丈夫ですが、早朝から犬と散歩をしたり、弓道などの習い事で体を動かしたりと、運動と規則正しい生活を意識しています」



7月に発売され、Amazonで即売り切れてしまった『折原みと傑作選 2025年09月号』（メディアックス）

今後も書きたい作品や、仕事以外で挑戦したいことが限りなくあるという折原さん。その1つが、インテリアコーディネーターの資格を取ることだ。

「横須賀のアトリエは、"いただきもの"の古い家具でインテリアを作り上げたんです。ちょうど知り合いの編集者が『実家じまい』をするタイミングで、不要な家具を山のようにゆずってくださったので、それを生かしました。

その経験から、不用品を引き取ってインテリアコーディネートをする仕事ができないかなと。最近は古民家をリノベーションするほうが多いですが、そういうお家には古い家具の方が馴染むと思います。こうやって、やりたいことを思い描いているとワクワクしますね」

今後の夢について、目を輝かせて語る折原みとさん。作品だけでなく生き方そのものを通して、まだまだたくさんの人に希望を与えてくれそうだ。



茨城県内の古民家での暮らしも楽しんでいる（画像：Instagram「mito /60代バツなしおひとりさま」より）

（都田 ミツコ ： 編集者・ライター）