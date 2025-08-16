

世界的な投資家のジム・ロジャーズ氏は「インデックス型投信」などに一定の理解を示すが「オルカンは割高になっており、リスクがある」と言う（写真：Luxpho〈Takao Hara〉）

シンガポール在住、ファイナンシャルプランナーの花輪陽子です。前回の「史上最長相場の終焉は近い」（8月7日配信）に続き、ジム・ロジャーズ著『世界大激変：混乱する世界をどう読むか』からロジャーズ氏が注目をしている投資先についてお伝えしたいと思います。

「オルカン投資」は本当に正しいのか？





日本では2年目を迎えた新NISA（少額投資非課税制度）が盛り上がっています。投資をする際は「『オルカン』（三菱UFJアセットマネジメントが運用する投資信託eMAXSIS Slim全世界株式）に投資すればよい」などという意見が主流になっています。

ロジャーズ氏は、これに対して違う意見を持っているようです。同氏はこう言います。

「確かに各国の代表的な指数に連動するETF（上場投資信託）や投資信託などにお金を投じる『インデックス投資』は、手数料が安く、少額で投資ができ、わかりやすいという大きな利点がある。そのため、個人投資家にはよい選択肢かもしれない。ただ、その場合でも、その内容やパフォーマンスについては、十分に理解しなければならない。どんな銘柄で構成され、相場の動きとどう連動するかなど、常に知っていなければならない。そして、何か市場が大きく動くようなことが起きた際には、正しい行動をとる準備を常にしておくことだ」

「投資で絶対に勝てるという方法など存在しないが、一方で、投資はそれほど難しいものではないということを伝えたい。私は、投資の基本は『安く買って、高く売ることに尽きる』と考えていて、現在でもそれを忠実に守っている」

改めて「オルカン」の構成銘柄を見ると、やはりアメリカの巨大企業の割合が高く、ロジャーズ氏は「（このファンドは」すでに高値になっているリスクもある」と指摘します。皆が保有していて最高値になっている銘柄は、ブームが去れば逆に最も下落しやすくなる可能性もあります。

また、インデックス型の投資商品は下落局面で売られやすく、本格的な下げ相場になると、大きく価格が変動するリスクも含みます。

ロジャーズ氏の投資法は「安く買って、高く売る」なので、低迷している中国株や新興国などを保有しており、すでに高値を更新し続けている先進国の株式は売り払っています。

ロジャーズ氏注目の新興国とは？

では、現在ロジャーズ氏の視線はどこにあるのでしょうか。

「中央アジアのウズベキスタンに注目している。同国の指導者は、ソビエト連邦の崩壊以降、長らく国を閉ざし専制的な政治を続けてきた。しかし、2016年にシャフカット・ミルジヨーエフ大統領が就任すると、国を開くことを政策に掲げ、これまでの方針を転換した。他国との関係を構築し、貿易を拡大していくことが国の繁栄につながることに気づいたのだ」

「ウズベキスタンは、もともと天然ガスや銅、ウランといった資源に恵まれた国だが、加えて経済の自由化、貿易の促進、投資環境の改善をはかるなど、経済政策における改革・改善を実施したことで、海外からの投資を呼び込むことに成功した。いま『ウズベクのペレストロイカ』と称される諸改革が、国内の産業を成長させている。中国が進める『一帯一路』政策とも連携するかたちで、中国からの投資を増やすなど、中国経済との関係も深まっている」

「私は投資する際には、数十年単位での『底値』を見極め、投資することを常に意識している。そのような数十年単位での『底値』にある国家やセクター（業種）は、そう簡単に見つかるものではないが、常に意識して世界の国や市場に目を向けている」

冒険投資家として知られるロジャーズ氏は世界中を旅して、自分の目で見て投資先を探します。新興国への投資は国によっては難しい場合もありますが、現地でブローカー（仲介業者）などを探して、証券取引所にアクセスをすることもあるようです。

新興国と聞くと難しそうですが、実は、現地のインフラ関連や銀行など、投資先もシンプルに探せる場合も多いのです。これに対して、日本など成熟している国の場合は、逆に上場している企業数も多く、将来大きく上昇が見込めそうな有望な投資先を個人が探すことは、意外に簡単ではありません。

｢コモディティ･スーパーサイクル｣の時代が到来する

このほかにロジャーズ氏は金や銀などのコモディティにも注目をしています。特に銀は過去最高値と比べて30%程度割安ということで、つい最近も買い増したと言います。確かに銀のチャートを見ると、この1年でジリジリと上がり続けています。ロジャーズ氏はこの数年で金と銀はさらに高くなると確信しており、金価格が下落する局面があれば買い増したいと言います。

ロジャーズ氏はこう言います。

「インフレ時代の投資先として、コモディティ（商品）に注目すべきだ。商品には原油やガソリンなどのエネルギー、金や銀、銅やリチウムといった貴金属、トウモロコシや大豆などの穀物などがあり、私は長期に渡って、商品に注目し投資を続けてきた」

「株式と商品の相場は、株式が上昇するときには商品が下がり、商品が上がるときには株式が下がる、という逆相関の関係にある。過去の推移から、およそ18年のサイクルで両者の優位性が入れ替わることがわかっている。たとえば、20世紀の1906年から1923年にかけては、商品が上昇し株式は行き詰まっていた。その後の1920年代は逆だった」

「現在は、長く続いた『株式の時代』が終わり、再び『商品の時代』へ向かおうとしている。商品の大上昇相場である「コモディティ・スーパーサイクル」の時代が到来しようとしている。ポートフォリオを見直し、ある程度の商品を組み入れておくことをお勧めする」

「歴史的にみても、商品への投資はインフレや株式の下落に対しヘッジできる。物価が上昇すれば商品の価格も上昇するので、資産の目減りを防ぐことにもなる。株式や債券とは逆相関の関係で、異なる値動きをすることが多いので、株価が下がった分を補ってくれる分散投資としても有効だ」

ロジャーズ氏の投資法は「安く買って、高く売る」です。最高値にある株式ではなく、割安な状態で放置されている資産も少なくない、コモディティに注目をしています。

筆者も2019年からロジャーズ氏にインタビューを続けており、ポートフォリオにコモディティを加えていますが「コロナショック」「ウクライナショック」などの数々の危機を経ても、金や銀などはポートフォリオを守ってくれ、株式の下落を緩和してくれる効果を感じています。

また、超富裕層の資産運用を見ていても、やはり金を保有している方が多いと感じます。オルカン1本に投資対象を集中させすぎている方は、違う値動きをする金融商品や、今後発展しそうな地域にも注目をしてみてもよいかもしれません。

当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています。

（花輪 陽子 ： ファイナンシャルプランナー）