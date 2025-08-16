¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ´¶À÷¾É¤ÇÉ×ÉØ£²¿Í¤È¤âÀÂ¤¤¿¤¤¡×¡ÄºÊ¤ò²ð¸î¤¹¤ë83ºÐ¤ÎÉ×¤¬¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×
¡ÖÍýÁÛ¤Î½ª³è¡×¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯»Ñ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£´Ç¼è¤ê¤Î°å»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿°å»Õ¡¦Ê¿Ìî¹ñÈþ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤é¤Î¡¦¤¯¤Ë¤è¤·¡¿1964Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥ª¥ó¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ä¤¯¤Ð¡×±¡Ä¹
¤â¤¬¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
»ä¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó3400¿Í¤ÎºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î½ª³è¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»à¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¡×¤ò´°¿ë¤·¤è¤¦¤È¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸å²ù¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸¡×¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¡£º£¤â¿Ç¤Æ¤¤¤ë83ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î½ª³è¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Æâ±ï¤Î±ü¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤Ç²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÈà½÷¤Î¥ª¥à¥Ä¤òÂØ¤¨¡¢ÆüÃæ¤â¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤ÎÂÎ¤òµ¯¤³¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ÏÆþÀÒ¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤¬½Å¤¯¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÆâ±ï´Ø·¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â¤é¤«¤ËÀÂ¤±¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ËèÇ¯Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¬2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ë¤âÈà¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤É¤Á¤é¤«¤¬´¶À÷¤·¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤È2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤Î²È¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¤·¤Æ±ü¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¸½¾õ¤ÎÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»à¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯¤Î¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤µ¡×¤È»×¤Ã¤Æ°Â¤é¤«¤Ë»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»Ñ¤³¤½¡¢»ä¤ÏÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¸Â¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤â¤¸¤¿¤Ð¤¿¤»¤º¡¢º£¤¢¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤Ê¤¤¡½¤½¤ó¤Ê¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤³¤½¡¢°Â¤é¤«¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤â¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç°å»Õ¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿ÇÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨ÂÎ¤¬ËþÂ¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
±ý¿Ç¤·¤¿Àè¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¶»¤Î²»¤òÄ°¤¤¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î¶»¤ËÄ°¿Ç´ï¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï»ä¤è¤ê¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¡½¡½¤½¤ó¤Ê°å»Õ¤¬1¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
