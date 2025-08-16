「銀行の信用失墜」「国外への資金流出」…財政運営に行き詰まった国々の悲惨な末路とは

黒田日銀の下で10年にわたって続けられた「異次元緩和」は、日本の財政運営に大きなゆがみをもたらした。

トランプ政権の関税政策などに象徴されるように、不確実性が高まる世界経済の中で、果たして日本の財政の行方はどうなるのか。遅まきながら金利上昇局面に入った日本は、近い将来、どのような危機に直面する可能性があるのだろうか。

第45回石橋湛山賞を受賞した必読書『日本銀行 我が国に迫る危機』より、日本財政の注目ポイントを、アイスランドとギリシャで起きた「阿鼻叫喚の経済危機」を例に解説した章を紹介しよう。

通貨のもう一つの顔と、行き詰まる財政運営の行方

通貨には実はもう一つの顔、もう一つの側面があります。一国の財政運営の手段でもあるのです。私たち市民は、自分たちの社会（国）を支えるため、我が国であれば円で税を納めます。それを、国民の総意に基づく方法で、言い換えれば国民の代表で構成される国会で決めて、分配して社会（国）を運営します。それが財政運営です。

その時々の経済や社会の変化に応じて社会（国）全体でしっかりと議論し、負担（納税）と給付（分配）の枠組みを適切に構築していくことができれば、安定的な財政運営を長年にわたり続けることができます。

ただ、国は徴税権を有する特別な経済主体で、民間企業や個人などよりははるかに信用力が高いのが普通で、借金をしやすい主体でもあります。その点に安住して、借金に安易に依存し過ぎたり、負担と給付の在り方のバランスをうまくとっていくうえでの国全体の合意形成ができなくなったり、しかもその度があまりにも過ぎてしまうと、財政運営はいずれ行き詰まることになります。

歴史を振り返れば、戦争時によくある事態です。そうなると、第二次世界大戦後に敗戦国となった我が国やドイツの如く、預金封鎖や通貨交換を行い、積もりに積もった借金の帳尻合わせをするしかなくなります。これらは大抵の政府の常套手段でもあります。

では、財政運営が行き詰まるのは、戦争時だけでしょうか。そんなことは決してありません。我が国をはじめとする主要先進国は現在、国際的なモノやカネ、ヒトの移動が自由な経済（こうした体制を"開放経済"といいます）のもとで、国際貿易や国際金融取引を活発に行い得る恩恵を最大限享受しながら、日々、経済活動を行っています。

自国内に限らず、外国の企業等と自由に取引できるメリットは、企業にとっても、そして私たち個人にとっても、測り知れないほど大きいものです。そういう世界で私たちは暮らしています。そこで財政運営が行き詰まったらどうなるのでしょうか。

通貨不安と資金逃避 財政破綻が招く連鎖反応

国際的な資本移動を自由に行い得る開放経済下で、自分の国の財政運営が本当に危なくなってきた、と思われるようになれば、人々は不安に駆られていろいろな行動に出るようになります。

「預金が突然、政府によって封鎖されて、財政運営の資金ショート（不足）の穴埋めに使われてしまうかもしれない」とか、「自分の国の国債をたくさん保有している自分の取引先の銀行も経営破綻してしまうかもしれない」などと考えて、預金をできる限り、急いで（他の人が先に引き出してなくなってしまう前に）引き出そうとしたり、引き出したお金を、"お金以外の価値あるもの"に替えておこうと、中古車が売れるようになった、というような話も近年の他国の実例からはきこえてきたりします。

一番多くみられるのは、引き出したお金を信用力のある他の通貨（米ドル等）にできるだけ交換しておこうとする動きです。今どきでいえば、ビットコイン等の暗号資産等もその交換対象に入ってきます。ビットコインは2009年からインターネット上で取引されるようになったものですが、その普及が加速した一つの契機は、皮肉にも、その数年後に深刻化した欧州債務危機における欧州の一部の国の財政運営の行き詰まりでした（詳細は後述）。

一国の財政運営が危うくなれば、そのような形で、当該国から国外への資金逃避が加速することになります。財政運営がおかしくなっている国で、国内の資金が国外に逃げ出す一方では、国の財政や経済運営の継続や立て直しなど、到底できなくなってしまいます。そのため、そういう事態に陥ったとき、まず、中央銀行が政策金利をできる限り引き上げて、資金流出を止めようとするのが普通です。

しかし国際的な資金の移動が自由な今日、それでも資金流出が止められなければ、そうした国が採り得る手段はただ一つ、国際的な資本移動規制をかけて自国の財政と経済の崩壊をくい止めるよりほかになくなります。

この"資本移動規制"は、歴史の本に出てくるような昔話でもなければ、新興国だけに起こる話でもありません。先進国も無縁ではなく、実際、しかもリーマン・ショック以降というごく最近、数年前に、財政運営が行き詰まってそうした悲惨な事態に陥った先進国が複数存在するのです。アイスランド、キプロス、ギリシャの3ヵ国です。

いったい、何が原因で、どういう事態に陥ったのか、アイスランドの例を中心に、詳しくみてみましょう。

