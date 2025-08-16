マラリアとアメーバ赤痢を併発、そして飢餓状態に…戦争特派員たちの「壮絶な苦悩」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

ラングーンからバンコクへ

1945年5月、ラングーンから引き揚げ、バンコクにたどり着いた者は、わずか15人となっていた。

8月15日に「玉音放送」が流され、タイ政府はその翌日には対英米宣戦布告の無効宣言を発表する。9月2日、米戦艦ミズーリ号の甲板で降伏文書の調印式がおこなわれた日、連合国軍はただちにバンコクに進駐した。同月11日に日本大使館や総領事館に対し職務執行停止を命令して、19日には全邦人をそれぞれの宿舎に軟禁し、移動禁止措置をとった。

そうした混乱のなかで、ビルマから逃避してきた応召組が合流したのである。その多くは進軍中の無理がたたって悪性マラリアに罹患して床に臥せった。

そのひとり、山本鹿雄は、マラリアと共にアメーバ赤痢を併発してラングーンの陸軍病院に入院した。しかし、病をおしてそこを脱出し、飢餓状態に陥ってしまった。衰弱が激しく、再びバンコクで入院となったのである。

このときのビルマからの脱出行は、山から山への移動の連続であった。ビルマ中部イラワジ川（現・エーヤワディー川）とシッタン川の間に横たわるペグー山脈を北上している。ラングーン支局で勤務していた大澤勇之助は、次のように記している（「毎日社報」1946年8月25日）。

この河（シッタン河）さえ渡れば--と最後の勇気を振るい起こして濁流の中に竹で組んだ急造筏を押しながら泳いだ。足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く。縄を放ってやってもつかまる気力さえない。水筒がたくさん下流へ流されていくのが未だに目に残っている。僅かな籾を焼いてかじりながら飢えをしのいだ。八月二〇日頃ようやく街に出て見れば終戦だったのである。

10月9日、バンコク支局にいた人びとへのバーンブアトーン・キャンプへの移動命令は回避されたが、社宅にいた社員たちはそのまま収容所送りとなった。収容所では、米、野菜、豚肉、木炭は配給されたが、副菜は毎日同じようなものしか出なかった。

大澤勇之助が撮った写真は、その配給の様子で、そのキャプションには、「毎日毎日豚肉に菜っぱばかりでは炊事当番は苦労ですよ」というぼやきが付されている。

翌年6月10日になって、ようやく一同は収容所を出発することになり、タイ米を手にしてバンコク埠頭に設置された新しい兵舎に移る。その後、引揚船「辰日丸」に乗船して、7月3日に鹿児島に戻ることができた。

