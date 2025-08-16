¥¿¥ì¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª Ìý¤½¤Ð¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤Î¡ÖÌý¤¦¤É¤ó¡×¤¬¡È»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡É¤«¤éÅÐ¾ì
Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°æ¼êÂâÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡È»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡É¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡Ö¸µÁÄ Ìý¤¦¤É¤ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤«¤é9·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
Ìý¤½¤Ð¤ÏÁ´¹ñ¤Çº£Âç¥Ö¡¼¥à¡£½ë¤¤²Æ¤Ç¤â½Á¤Ê¤·¤ÎÌý¤½¤Ð¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢³ÆÅ¹¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌý¤¦¤É¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¹¤®¤ë°ìÇÕ¤À¡£ÁáÂ®¼Â¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¸µÁÄ Ìý¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¡ï980¡Ë¡£¶ñ¤ÏÈ¾½ÏÍñÅ·¡¢¥«¥¤¥ï¥ì¡¢¹ï¤ß¥Î¥ê¡¢ÀÄ¥Í¥®¡¢»åÅâ¿É»Ò¡£ÌÍ¤Ï¼«Ëý¤Î¶ËÂÀ¤Î¤¦¤É¤ó¤À¡£
Ìý¤½¤Ð¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éÌÍ¤Ë¥¿¥ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°ÊªÀÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î»ÝÌ£¤¬¤¤¤¤¿¥¿¥ì¡£¤³¤ì¤¬¥â¥Ã¥¿¥ê¤ÈÌÍ¤ËÍí¤ó¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£
²¹¤«¤¤ÌÍ¤ÇÌÍÈ©¤¬Æý²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÇ»ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ°ÊªÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¥é¡¼¥á¥ó¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¡£
È¾½ÏÍñÅ·¤Ï¤¦¤É¤ó¤Ã¤Ý¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤¬¡¢Å·¤×¤é¤ÎÌý¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤à¡£Íñ¤Î²«¿È¤òÌÍ¤ËÍí¤á¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì£ÊÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3¤Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡¢Æù¤¸¤ã¤¬¥³¥í¥Ã¥±¥»¥Ã¥È¡¢ÆÃÀ½¥Í¥®±ö¥½¡¼¥¹¡õµí»®¥Ï¡¼¥Õ¥»¥Ã¥È¤À¡£Á´Á³¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î°ã¤¦3¤Ä¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥¿¥ì¤ÎÌ£¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥Í¥®±ö¥½¡¼¥¹¡õµí»®¥Ï¡¼¥Õ¥»¥Ã¥È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Í¥®±ö¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤á¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÀµíÆù¤ÈÌÍ¤òÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈËþÂÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£
¤¦¤É¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©´¶¤äÆý²½´¶¤ò¾å¼ê¤¯À¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(¼¹É®¼Ô: °æ¼êÂâÄ¹)