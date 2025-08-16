「桜があるから生きられる」…大学生時代に結核になった私が「桜」に救われた理由

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

「来年の桜は見られるだろうか」

なぜシンボルの樹を「桜」にしたのか。日本人にとって桜は、人生の節目にあって、人々を見守ってきてくれた樹だからである。

入学式や卒業式、新入社員として初めての仕事が「お花見の場所取り」だった人もいるだろう。晩年になって、いのちの終わりを意識したとき、「来年の桜は見られるだろうか」などとつぶやく人の話をよく聞くことがあった。

私自身も、桜に救われたことがある。大学4年の11月に肺結核を患った。結核になる人は稀な時代に罹患したが、病院からレポートを出して卒業はできた。しかし、新卒採用主義の時代に、あらゆる将来への切符がムダになってしまった。真冬の入院だったので、よけいにこころが塞いでいた。病室の窓からは、葉がすべて落ち、黒い樹形だけを残した樹が見えていた。やがて病院にも春が来て、食堂で食事をすることが許された。黒かった枝が淡いピンク色に染まり、桜であったことがわかった。別棟にある食堂まで行く道の両脇が桜で埋め尽くされ、あたりがパステルカラーに染まり、桜吹雪の中を食堂へ向かったとき、私は「桜があるから生きられる」と思った。

西行法師の「願はくは 花の下にて 春死なむ そのきさらぎの 望月の頃」の歌の境地は、日本人であれば共感する人が多いことだろう。また、梶井基次郎の『桜の樹の下には』には、「桜の樹の下には屍体が埋まっている！ これは信じていいことなんだよ。何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか」とある。このようなことからも、お墓に似合うのは「桜」ではないかと考えた次第である。

