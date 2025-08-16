¸ÉÆÈ¤Ê¤Þ¤Þ»à¤ó¤À¤é°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
»ä¤ÎÊè¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¤Ï¡¢Êì¤Î»à¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ÆÁòÁ÷ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤êÆÀ¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÈÂ²¤ÈÁòÊèÀ©¤Î¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ²½¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¿È¡Ö21À¤µª¤Î·ë±ï¤ÈÁòÁ÷¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î10Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÊè¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤òÊè¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
Åìµþ¡¦¤â¤ä¤¤¤Î²ñ¤Î¡Ö¤â¤ä¤¤¤ÎÈê¡×¤ä¡¢¿·³ã¡¦Ì¯¸÷»û¤Î¡Ö°Â²ºÉÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¡¦¾Í±À»û¡Ê¸½¡¦ÃÎ¾¡±¡¡Ë¤Î¡Ö¼ùÌÚÁò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ì»þ¡¢Åìµþ¤ÇÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²ñ°÷¤¬¡¢21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊè¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç²ñÌ¾¤ò¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢2000Ç¯¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿Êè¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó´ë²è¤¹¤ëÊè¤Ï¡¢¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Êè¡×¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î·ÁÂÎ¤ò¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êè¤Î»ÈÍÑ·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êè¤Î·Á¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£
»û±¡¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜÊè¡×¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¹çÁò¼°ÊèÃÏ¡×¤â¤½¤¦¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï¡Ö¶¡ÍÜ¡×¤È¤¤¤¦½¡¶µÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ä¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö±ÊÂå¶¡ÍÜ¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ùÌÚÁò¡×¤ä¶áÇ¯¤Î¡ÖÇ¼¹üÆ²¡×¤Ê¤É¤â¡¢·Ñ¾µ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Èó·Ñ¾µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼«Á³»Ö¸þ¤ÎÍ×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¼ùÌÚÁò¡×¤òÁªÂò¤·¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¡ÖÄ®ÅÄ¤¤¤º¤ß¾ô±ñ¡×Æâ¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
ºù¤òÊèÉ¸¤È¤·¡ÖºùÁò¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢´ûÂ¸¤ÎÊèÃÏ¤Î°ì³Ñ¤ò¡¢¼ùÌÚÁò¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÊÑ¹¹µö²Ä¿½ÀÁ¡×¤·¡¢2005Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤«¤éµö²Ä¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ½é¤Î¼ùÌÚÁò¤ò»Ï¤á¤¿¡Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö¾ï¾È»û¡×¡Ë¡£
2012Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤ÎÅ·Âæ½¡¤Î¸ÅÑë¡¦¿ÀÊ÷»³»û½êÍ¤Î»³¤ÎÅÐ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ëÉßÃÏ¤Ë¡ÖºùÁò¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö¿ÀÊ÷»³»û¡×¡Ë¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤Ï²ñ°÷¿ô¤Ï4000¿Í¼å¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²¤ÇÆþ¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Ò¤È¤ê¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÜ¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡Öºù¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡×¡ÄÂç³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ë³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬¡Öºù¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¼ù¤ò¡Öºù¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
