リバプールvsボーンマス 試合記録
【プレミアリーグ第1節】(アンフィールド)
リバプール 4-2(前半1-0)ボーンマス
<得点者>
[リ]ウーゴ・エキティケ(37分)、コーディ・ガクポ(49分)、フェデリコ・キエーザ(88分)、モハメド・サラー(90分+4)
[ボ]アントワーヌ・セメニョ2(64分、76分)
<警告>
[リ]ミロシュ・ケルケズ(43分)
[ボ]デイビッド・ブルックス(14分)、エバニウソン(81分)
├王者リバプールが劇的白星スタート!! 新加入FWエキティケ1G1A、遠藤投入後に悪夢の2失点もキエーザ決勝弾
└リバプール本拠地でプレミア開幕…満員でジョタさん兄弟を追悼「You'll never walk alone」
