【映像】わがままボディグラドルの美ボディあらわな水着姿

苦しい三角関係が発覚したわがままボディのグラドルが「1回ぎゅーしていい？」とかわいくおねだり。気まずい空気を切り替えるハグに「かわいい！」と絶賛の声が集まった。

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

シャッフル生活6日目、前日に行われたカクテルシャッフルでIsland Pinkへとやって来たみれい（24歳／グラビアアイドル）。想いを寄せるだいすけ（24歳／大学生・モデル）と再会を果たすも、どこか曇った表情のだいすけに一抹の不安を抱えていた。そして、みれいはだいすけを誘って2ショットデートへ。「手つなごうよ」とだいすけと手を繋ぎ、前日のシャッフルでだいすけが「Island Pinkに残りたい」と言っていたということの真意を尋ねた。するともも（24歳／小悪魔agehaモデル）から誘われ「もうちょっとももちゃんのことを知ってみたいなって思ったの」と自身の思いを明かすだいすけ。そして「自分の中でまだ整理がついてないというか…」と歯切れの悪い言葉を繋ぐだいすけに、みれいは「1回ぎゅーしていい？」と明るく両手を差し出した。そんなみれいの言動を「かわいい！」「切り替え上手！」と絶賛するスタジオのMC陣。さらに「今の話聞いてたら、みれいよりいい女の子いたいのか〜って思って、ちょっと複雑な気持ち…」と呟くみれいを、峯岸は「かわいいな言い方！」とベタ褒めした。

しかし、そんな2人の前に恋敵のももが登場。「すみませんデート中に。わたしもちょっとだいすけ君借りていいですか？」とだいすけを連れ去ろうとするももに、みれいは「嫌だけど〜」と苦笑いを浮かべながら「行ってらっしゃい。またね」とだいすけを見送った。