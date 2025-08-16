本妻が不倫女の前で夫に夜の交渉！「まだ体力ある？」熱烈不倫キス目撃から容赦ない修羅場＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月15日（金）に放送された第4話では、真夏と時夢の不倫キスが時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）にバレたその後が描かれた。

真夏を自宅に招いた未来は、真夏の前で時夢に夜の交渉をはじめ…。

【映像】怒りの妻、不倫相手＆夫を地獄のディナーにご招待

◆「今日タイミング法の日だ！」

廃校のプールで既婚社長・時夢（安田）と熱いキスを交わし、一線を越えてしまった真夏（松本）。その現場を間近で見ていた未来は、真夏を激しく責め立てたかと思うと、なぜか真夏を強引に自宅に招き“鯛しゃぶディナー”をはじめた。

完全に凍てついた空気のなか、ただ1人楽しそうに喋り続ける未来。しかし未来はたびたび怒りを爆発させ、真夏と時夢は血の気の引いた顔のまま席に座り続ける。

すると未来はふいに「そういえば言い忘れてたけどさ、今日タイミング法の日（※妊娠しやすい日）だ！」と言いだし、「タイちゃん（＝時夢）今日まだ体力ある？ ライフ切れてない？ 切れてないよね」と圧をかけた。

時夢は「今ここでする話じゃないよね？」と返すも、未来から「じゃあいつする話？」と責められ何も言い返せなくなってしまう。