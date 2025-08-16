今回は、職場の後輩女子の弱みを握ってしまった話を紹介します。

「あの男の人、見覚えが…」

「職場の後輩女子に、ひとり苦手な子がいます。その後輩女子は、子持ちの女性社員にやたら厳しくて、子持ちの女性社員が子供の体調不良などで早退、欠勤すると怒りを爆発させ、ひどい言葉をかけるのです……。

後輩女子の仕事が増えて、残業になるのが嫌なのかなと思っていたのですが、今まで子持ちの女性社員以外が欠勤したことは何度もあったものの、そのときは一切文句を言わなかったんです。つまり、『子持ち』であることが気に食わないみたい。

そんなある日の仕事帰り、その後輩女子が彼氏と手を繋ぎ、仲良さげに歩いている所を目撃したんです。『あの男の人、見覚えが……』と思いよく見ると、なんとその彼氏は、私の友達の旦那で……。『これ、どう見ても不倫だな……』と思いましたし、後輩女子の弱みを握ってしまったことに困惑しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ この後輩女子にはかなり手を焼いていたそうですが、まさか友達の旦那さんと不倫していたとは……びっくりですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています