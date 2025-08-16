「昔は病んでばかりだった」藤田ニコルがめちゃくちゃメンタルを安定させた「５つの方法」【メンタル術】【悩み】

今やその顔をテレビで見ない日はない、と言っても過言ではないほど大人気の藤田ニコルさん。キュートなルックスだけでなく、ブレないマインドも強く支持されているポイントです。

でも意外なことに、「昔は病んでばかりだった」と言います！ メンタルが安定した背景には、実は様々な努力や考え方の変化がありました。

藤田さんの近著『私が垢抜けた82の方法』から、垢抜けの秘訣を特別公開するこの連載。「垢抜ける方法は自信を持つことだと思う」と語る藤田さん。第二回は、そのメンタル術を紹介します！

顔に自信のなさって出ちゃうと思う

もちろん私だって常に自信があるわけじゃないよ。

根っこは自信持てているつもりだけど、それでも自信ありとなしなら、ありは60％くらいかな。

ただ、可愛くなりたいって思いを諦めたことはないよ。

本当は可愛くなりたいと思ってるのに「私なんて……」って言ってるなら、正直になった方がいいよ！ 可愛くなりたいなら、頑張ろうよ!!

芸能人だって、生まれた瞬間から芸能人なわけじゃないからさ。自分をどうやってベストの可愛いに持っていくか考えて、その過程で徐々に自信がついて、それが垢抜けと可愛さになっていくんだと思う！

人の悪口は絶対言わない

人の悪口を言ってるときってね、すごい悪い顔してるんだよ。全然可愛くないの。だから、私は悪口は絶対に言わないって決めてる。

もし誰かが悪口を言い始めたら「そうかな、私はそうは思わないけどな」って言って同調せずに話を変えちゃう。

私は言葉足らずで意見を言おうとして空回っちゃったり、伝えたいワードよりとてつもない強い言葉を投げつけちゃって、人を傷つけてしまうこともある。それは反省するんだけど、言いたいことがあればきちんと本人に伝えようとするし、陰でコソコソ言うのは絶対にしない。それだけはずっと守り続けてる。

自分に24時間向き合う

20代前半までは自分のキャパがどれくらいなのかわからなくて、仕事帰りのタクシーの中でよく泣いてた。なんで泣いてるのかもわからないくらいメンタルが崩壊していたけど、自分に向き合い続けて、素直に心の声を聞いて知らんぷりしないようにしたら、自分の一番の理解者になれたよ。

あと、2024年の冬にパリに行ったとき、インプットする時間が大事なことにも気づけたから、今後は積極的に旅行に行きたいと思ってるところだよ。

恋をして新しい自分に出会う！

今は結婚したけど、基本的に恋愛体質だったから彼氏がいない時期はちゃんと出会いの場に出かけるようにしていたし、常に誰かしら気になっている人がいたな。その方が色々と頑張れるし。

振り返ると垢抜けに恋愛はかなり影響してて、「可愛くなった！」って言われるときはたいてい恋愛していたときだったよ。しかも付き合う人に顔の雰囲気が染まっていくタイプだから、いい恋愛をしているときは生活もメンタルも安定していい顔してるけど、悪い感じの人と付き合っていたときは、自分もなんか悪い顔してたもん。それくらい恋愛の存在は大きいよね。

憂鬱なときこそ、生活を正してみる

過去、仕事が忙しすぎて飲みに行かないとやっていられなかった頃は、睡眠時間を削って夜中に出かけたりもしてた。今思えば、何してたんだろって感じだけど、今のパートナーに出会ったことと、コロナ禍で強制的に家にいる時間が生まれたことで、生活が急に正されたんだよね。

ちゃんとしたした食事や運動をきちんとやり始めたら、かなりメンタルが安定した。正しい生活は、心にも大切なことだったんだね。

いい睡眠で鉄の心を作る

ここ数年は夜ごはんを食べたら、部屋を少し暗めにしてお風呂に入る準備をして、しっかりカラダを温めるようにしてる。その後にあったかいハーブティーとかYakult 1000を飲んだりしてるかな。

部屋は真っ暗じゃないと寝られない派で、頭を冷やしたほうがいいって聞いたから、目まで覆えてひんやりするヘッドマスクも使ってる。ポケモンスリープもやってて、私が寝ることでポケモンたちが成長するから早く寝たいの。毎日７時間くらいしっかり寝ると鉄みたいな頑丈なメンタルになれるから、みんな寝よ！

