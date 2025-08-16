ますます美しくなる大沢あかねが40歳！ 浴衣姿に激カワのコスプレ姿も インスタで1年振り返り
8月16日は大沢あかねの40歳の誕生日。子役デビューしたあと、ローティーン向けファッション誌の専属モデルとして活躍し、同世代のカリスマに。その後はタレントとしても活躍し、お笑い芸人・劇団ひとりの妻で、3児の母親でもある。最近は「ますます美しくなっている！」と話題に度々上がる大沢あかね、30代最後の1年を、彼女のインスタグラムで振り返りたい。
【写真】本当に39歳!? 大沢あかね、かわいすぎるインスタショットの数々（37枚）
■ “恩師”と番組共演！
昨年9月、『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系／毎週火曜20時）に出演した大沢は「今日は、さんま御殿の収録で 安西美空先生こと、黒谷友香お姉さんとめちゃくちゃ久しぶりにお会いできました」とつづり、黒谷友香との2ショットを公開。
大沢は「ドラマ『ドレミソラ』で共演させていただいてからもう、何年経ったんだろう？」「あの時と変わらず、サバサバしていて天然で、チャーミングな友香さんでした」と再共演をうれしそうに振り返っている。『ドレミソラ』は22年前の2002年7月から9月までTBS系で放送され、黒谷が主人公の教師・ 安西美空を演じた学園ものの昼ドラで、大沢は生徒役を演じていた。
そんな2人の久々の2ショットに、コメント欄には「観てました！！あのお煎餅屋さんでしたっけ？雰囲気といい大好きだった記憶があります！！！」「ドレミソラ懐かしい！！！見てたよ！！！」といったドラマを懐かしむ声が寄せられている。
■ かわいらしいコスプレショット！
昨年12月には、『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のコスプレ企画で、人気ライトノベル『ノーゲーム・ノーライフ』（KADOKAWA）の主人公・白のコスプレ姿を披露した大沢。投稿には「素敵やん!? めっちゃ可愛すぎ」「2人とも全力コスプレで最高」「スタイルめっちゃ良い」などの声が寄せられている。
また今年6月には、ド派手なネコ耳の被り物でコスプレしたショットを公開して「来世はネコでもいいにゃん」とポツリ。白とピンクの大きなネコ耳の被り物に白いモフモフの手袋、ピンクの巨大なサングラスを頭にかけて、黒い制服姿のショットをアップし、この投稿にも「めっちゃ可愛い」「キャ〜ッ」「めちゃくちゃタイプです」「なんだコレ、可愛すぎ」「ニャンともびっくりだニャン」などの声が寄せられていた。
■ 1年に及ぶロングラン舞台完走！ 家族に感謝
大沢の39歳の1年のハイライトと言えば、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』で、1年に及ぶロングランの舞台に初挑戦したことだ。昨年7月スタートの3rdシーズンで、大沢はジニー・ポッターを演じた。
今年6月末には「Thank you Ginny」の一言とともに、インスタグラムを更新し、「私はあなたに出会えて妻として母として たくさんの事を教えてもらいました」と1年向き合ったジニーという役柄に語りかけ、「夫と息子達にも心からの感謝をこめて」と、自身の長期の仕事を支えてくれた家族への感謝の言葉もつづっていた。
ジャケット姿でドラム叩く姿＆今年初の浴衣姿も
■ ジャケットスタイルでドラム叩く姿がカッコいい！
先月には、夏の大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』（日本テレビ系）に、「ヒルナンデス！バンド」の一員として出演した大沢。番組終了後にスタジオでのオフショットとして、ステージ衣装のスーツ姿で佇むカットや、南原清隆、ぺこぱ・松陰寺太勇、王林、やす子、日本テレビアナウンサーの浦野モモらバンドメンバーとの集合ショットを公開している。
投稿では「愛するバンドメンバー、スタッフの皆さん、いつもありがとう」と感謝の思いをつづっている。バンドでドラムを担当した大沢の姿に、ファンからは「最高に素敵」「スターやな」「かっこいい」などの声が寄せられている。
■ 涼しげな浴衣姿！
先月7月には、「2025夏」のひとこととともに、インスタグラムでは今年初披露となった浴衣姿を公開した大沢。あじさいが咲き誇った浴衣姿の大沢が、にっこりほほ笑んでいる。写真をめくっていくと、涼しげな水辺でのショットもお目見えする。
コメント欄には「あかねちゃんの浴衣姿 可愛過ぎてやばい」「可愛い」「可愛すぎて言葉にできない！可愛い！」「涼だね〜」「粋ですね」といったコメントが殺到していた。
■エクステで印象激変！
今月7日には、何らかの撮影の仕事のオフショットを公開した大沢。「白い服好きだけど 気付いたらなんかシミついてるのが悩みです」とつづるとおり、全身ホワイトコーデで笑顔で佇む様子やカメラにピースサインを見せる姿、りりしい表情でポーズを決めるショットも見ることができる。
なお、もともとロングヘアがトレードマークの大沢だが、ファンから「髪こんなに伸びたのですか？」と問いかけられると、大沢は「エクステです！」と反応。さらに「どんどん美しくなるー!!」「本当可愛くて美人」といった声も集まっている。
引用：「大沢あかね」インスタグラム（@oosawa_akane.official）
