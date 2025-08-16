¡Ú16Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡Ûµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬1·³Éüµ¢¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¤Ç
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç1·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£ºå¿À¤Ï5·î6Æü¤Ë¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¤·¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤À¡£2·³¤Ç¤Ï8·î3Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·8»î¹ç¤Ç19ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤Ï¡¦263¤È¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Î»î¹ç¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü15Æü¤â0¡½4¤«¤éµÕÅ¾¾¡¤Á¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£²¬ËÜ¤¬Éüµ¢¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤È¤Ïº£µ¨6ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÐÀïÂÇÎ¨¡¦167¡£ÄÌ»»¤Ç¤â13ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦077¤ÈÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ3¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼çË¤¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¤¤¹°ìÈ¯¤òÊü¤Æ¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£