お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が15日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。妻への誕生日などのプレゼントに金額の上限がないことを明かした。

「女性に高価なバッグを買う時の気持ち」という話題になり、お笑いコンビ「見取り図」リリーが「大悟さんって、奥様に買ってあげたりするんすか?」と尋ねた。

この問いに「当然」とうなずいた大悟。続けてリリーから「何を?」と聞かれると「それこそ誕生日とか。そういう時は別に“何でも買い”やで」と誕生日などに妻が欲しいものをプレゼントしているとした。

これに、お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久の妻で、モデルでタレントの近藤千尋が「上限はないんですか?」と気になった。大悟は「上限なんかないよ」と明かすと、共演者たちは「えーっ!?」「かっこいい!」と湧いた。

大悟は「うそうそ」と照れ笑いを浮かべつつ「上限…いや、そんなうちの嫁パッパラパーちゃうから。そんな訳の分からないことを言ってくる子なら、それは上限あれするけど。そんなことは言わないもん」と妻のことを信頼しているとした。