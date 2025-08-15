「ブルネロ・クチネリ（Brunello Cucinelli）」が、ポップアップを和光 本店地階アーツアンドカルチャーで開催する。会期は8月21日から9月17日まで。

同ポップアップのテーマは、「 “L'ANIMA DI SOLOMEOーソロメオの魂ー” 」。メンズとウィメンズの2025年秋冬コレクションを中心に、ホームコレクションやフレグランスを取り揃えるほか、ブランドの哲学を反映した日本におけるアートプロジェクト「INCONTRO CONL’ARTIST アーティストとの出会い」の第1回アーティスト、陶芸家・辻村史朗の作品も展示する。

初日の8月21日は、イタリアの雰囲気を感じさせるドリンクや軽食を提供するほか、ブランドアンバサダーが来店。来場者はコーディネートのアドバイスを受けながら商品を選ぶことができる。また、8月30日、31日には、メンズスーツのオーダーメードサービス「サルトリア ソロメオ」とビキューナ素材を使用した商品の展開を行う。

■ “L'ANIMA DI SOLOMEOーソロメオの魂ー” ブルネロ クチネリ コレクション

会期：2025年8月21日（木）〜9月17日（水）

会場：和光 本店地階アーツアンドカルチャー

営業時間：11:00〜19:00

お問合せ先：和光 本店地階 アーツアンドカルチャー 03-3562-2111(代表)

