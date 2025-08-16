¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤È´Å¤µ¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¢ö¡ã8/16¤Î¥³¡¼¥Ç¡ä
º£Ç¯¤Î²Æ¤âÈ©¸«¤»¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡ß¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£8·î16Æü(ÅÚ)¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´ÅÀ¹¤ê¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥â¡¼¥É¤Ë¢ö
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¾åÉÊ¤ÊÈ©¸«¤»²Ã¸º¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ç¥Ë¥à¤ÇÁ¯ÅÙ¤è¤¯¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê²Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤¬¥Ç¥Ë¥à¤ò¤¤¤¤±öÇß¤Ë¢ö
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï15,400/¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥º(¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹)¡¡¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡ï12,980/RANDA¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï11,000/dazzlin¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï3,740/¥¢¥Í¥â¥Í(¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È)¡¡¥µ¥ó¥À¥ë¡ï20,900/¥¿¥é¥ó¥È¥ó by ¥À¥¤¥¢¥Ê(¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹)
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯6·î¹æ¡Ö²Ú¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥ì¥Ç¥£¥«¥¸¥å²Æ»ÙÅÙ♡¡×
»£±Æ/À¾ºêÇîºÈ(MOUSTACHE) ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/Åû°æÍÕ»Ò(PEACE MONKEY) ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/»³²¼ÃÒ»Ò ¥â¥Ç¥ë/º´¡¹ÌÚºÌ²Æ ¹½À®¡¦Ê¸/Ä¹Ã«ÀîÃÕ½í ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô