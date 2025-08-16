《愛したのは朝鮮人男性》植民地支配、日本敗戦、朝鮮戦争に翻弄され…それでも異国で生き抜いた「日本人女性」たちの「壮絶な半生」

今から80年前に終焉した日本による朝鮮植民地支配。その時、多くの日本人女性が朝鮮人と結婚した。韓国と北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）には、そうした女性たちが望郷の念を抱きながら暮らしてきた。

植民地支配・日本の敗戦・南北分断、そして朝鮮戦争。異国で暮らす彼女たちの波乱に満ちた人生からは、日本と朝鮮半島との近現代の歴史が浮かび上がる。

朝鮮人と駆け落ちした日本人女性

高垣知子さんは7歳の時に、食料品販売の「明治屋」で勤めていた父親が京城（けいじょう、現在のソウル）支店へ転勤になる。植民地における支配者の日本人たちは、何不自由のない日本と同じ生活を送っていた。高垣さんは女学校を卒業すると、「京城女子技芸学校」へ通った。

「親がそこへ行かせたのは、良いところへ嫁がせようとしたからですよ。その頃、『内鮮一体だから日本人と朝鮮人は結婚せよ』と新聞に出たんですが、学生だったのであまり気にも止めなくてね。まさか私が朝鮮人と結婚することになるなんて、その時は思いもしなかったですよ」

父親が金を貸した人が不渡りを出し、その人が経営していたレストランを引き継ぐことになった。高垣さんが23歳の時、ここで働いている朝鮮人からプロポーズされた。高垣さんが惚れていた男性である。一緒になろうと思ったら、駆け落ちするしかなかった。

「結婚する時のために、反物がいっぱい買ってありました。私がタンスからそれを少しずつ取り出し、彼の友だちの家に貯めていったんです。私の貯金通帳には、かなりのお金が入っていたしね。そして遊びに行くふりをして、決めておいた汽車に乗ったんです」

彼の実家は、首都から遠く離れた港町の木浦（モッポ）だった。高垣さんが家の中へ入ると、なぜか天井は真っ黒。それはハエの塊だった。

「ここの息子が日本の女を連れて来た！」と近所の人が見に来るため、囲いがない便所へ行くこともできない。連れ戻しに来た父親が泣いて懇願するので戻ることにしたものの、途中の駅で降りて再び木浦へ戻った。

「夜になると、近所の人が障子に穴を開けて部屋の中をのぞくんですよ。それでもね、親のところへ帰ろうと思わなかったんですよ。よほど夫に惚れていたんでしょうね。今考えるとバカだね」

日本人と結婚している夫は、警察署で「親日派」と言われて殴られ、血だらけで家に戻って来た。だが夫は、「お前のために殴られた」とは一言も言わなかったという。

北朝鮮で暮らす日本人女性の存在

韓国だけでなく、北朝鮮にも多くの日本人女性が暮らしている。中には、植民地支配が終焉しても帰国しなかった“残留日本人”の女性もいる。

ただ北朝鮮にいる日本人女性のほとんどは、1959年12月に始まった在日朝鮮人の帰国事業で、朝鮮人の夫とともに渡っている。同じ頃に結婚しても、朝鮮半島へ渡った時期が韓国と異なるのだ。（※）

朝鮮人の配偶者と、北朝鮮へと海を渡った日本人のほとんどは女性だった。その数は約1800人。すでに多くの人が亡くなり、残留日本人で健在なのは荒井琉璃子さんしかいない（2019年時点）。

韓国で暮らす日本人女性で、南北分断が始まってから北緯38度線を3回も行き来した人がいる。中国との国境にある新義州（シニジュ）で生まれたT・Sさんは、絵のモデルをしたことで朝鮮人の画家と結婚。敗戦は38度線より北側の元山（ウォンサン）で迎えた。日本へ戻るかどうか、選択しなければならなくなった。

「夫は、朝鮮人になり切れるなら残りなさいと言うのですが、私はそれは絶対にできないと答えました。お舅さんは、日本でどうしても食べていけなくなったら帰って来なさいと言ってくれたんです」

夫と別れて、3人の息子を連れて出発したのは1946年6月。ソ連軍に見つかれば連れ戻されるので夜中に小さなポンポン船に乗り込み、3日間かかって38度線南側の注文津（チュムンジン）へ着いた。

38度線を3度も越えて

そして米軍の戦車揚陸艦であるLSTに乗り、山口県の仙崎港へ到着。だが日本では頼る人がいなくて生活できず、元山へ戻ることにしたのである。

敗戦直後、多くの日本人女性が朝鮮人の夫と玄界灘を越えることを決めたのは、空襲を受けていない朝鮮半島での生活の方が、まだましではないかと思ったからだった。

T・Sさんは、とりあえずソウルの夫の弟たちのところで世話になった。そして義弟たちが強く止めるのを振り切り、38度線を越えることを決意。未婚の義弟とかつて元山で知り合った人が、途中まで同行してくれることになった。

山を越えてようやくたどり着いた臨津江（イムジンガン）の川幅は広く、渡っている途中で見つかったら確実に銃撃される。暗くなるのを待ち、パンツ一つになって首まで浸かりながら川を渡った。

義弟たちは子どもたちを降ろすと、逃げるように南へ戻って行った。するとそのようすを見ていた北朝鮮の「保安隊」が飛んで来た。「夫と会うために日本からやって来た」と言うと、元山までの列車に乗せてもらうことができた。

ここで家族5人で暮らし、1950年6月25日を迎えた。朝鮮戦争が始まった。夫は、元山へ攻め込んで来た米軍の司令部で通訳をすることになる。そのため韓国へ行く通過証をすぐにもらうことができ、小さな木造船で釜山へ着いた。

ソ連管理下の朝鮮半島北側から、日本人たちは帰国するために命がけで南側へ渡った。ましてや南から北へ行くことなど、ソ連兵に見つかればその場で射殺される可能性が高かった。その38度線を、子どもたちを連れた日本人女性が3度も行き来したのだった。

相互扶助と親睦のために生まれた「芙蓉会」

1963年5月31日、韓国で暮らす日本人女性たちは相互扶助と親睦のために「在韓日本婦人会」をソウルで結成。それは「日韓基本条約」が締結された1965年に「芙蓉会」と改称された。

「この時、警察から日本語を使っても良いと言われたのが何よりも嬉しかった」と芙蓉会釜山本部の國田房子さんは語る。そして李方子が、芙蓉会の名誉会長に就いた。これは「内鮮結婚」の象徴である彼女にとって、自然な流れだった。

38度線より南を統治した米軍政庁の管理下で、1945年と翌年だけで約57万人の日本人が祖国へ引き揚げた。だがその機会を逃した人たちは、長らく日本へ戻ることができなかった。

ようやく帰国が可能になったのは、「日韓基本条約」締結によって日本と韓国との国交正常化が行われてからだ。永住帰国を希望する日本人の、帰国支援を行ったのが芙蓉会だった。

芙蓉会は、ソウル本部だけが独自に施設を持っていたが、釜山本部や各支部では支部長の自宅が事務所になっていた。どこも月１回の集まりを持ち、昼食後には日本の昔の歌が次々と飛び出し、踊り出す人もいた。

そして生活に困窮している人へは、日本政府と「慶州ナザレ園」からの援助金の支給がその場であった。援助がないと生活できない困窮者が半数もいたからだ。そして夫が亡くなったり、子どもから世話をしてもらえなくなった人はナザレ園へ入所した。

1993年時点で、芙蓉会の会員数は912人だった。しかし韓国人になり切って田舎で生活していて、芙蓉会に登録していない人たちもいた。そのため、この時点で韓国に暮らす日本人女性は1000人くらいと推測された。

韓国と日本との和解のために

徳永ユキヲさんの朝鮮人の夫は、江原道（カンウォンド）で、三つの材木会社を経営していた。暮らしていた春川（チュンチョン）は38度線の南側だが、所有していた山は北側にあった。そのため、南北分断で会社は破産。夫が、会社の債務を整理するために飛び回っていた時のことである。

「8月末になると、汚い軍服のソ連兵が家へやって来て、『女を出せ！』って言うんです。春川は南側だったのに、米軍の駐屯が遅かったためにソ連軍が先に入って来たんです。そして9月末頃に入って来た米兵は、『日本人の若い女がいる』って分かると、連れて行ってしまうということがありました」

徳永さんは、日本語をまったく使うことができない日々が続く。地方都市で暮らしていたため、韓国人の夫と暮らしている日本人は自分一人だけだと思っていた。苦しい生活を続けていた時、芙蓉会の存在を知る。

「私は嬉しくて力が湧いて、人生まで明るくなったんです。氷漬けされていた私の心は、ここに参加するようになってやっと融けたんです」

徳永さんは1970年頃から、娘が経営する美容室へ来る客に日本語を教えるようになった。日本との交流が盛んになったため、日本語を学ぼうとする韓国人が増えたからだ。

「かつて私は、日本語を使うことをはばかっていたのに、今では韓国人に日本語を教えるようになっています。私は日本語を教えることで、日本と韓国が少しでも融和できればと考えているんですよ。ただ私が死んだら、母国の土に骨を埋めて欲しいと願っています」

日本による36年間もの朝鮮植民地支配があったために、多くの日本人女性が異国で生活することにはなった。韓国で暮らす日本人女性たちは、過酷な植民地支配への人びとの恨みや怒りを日本の国に代わって受けざるを得なかった。

彼女たちの国籍は、日本国籍・韓国国籍・二重国籍、そして無国籍の人さえいた。これを見ただけでも、波乱に満ちたさまざまな人生を想起できる。

そうした結婚であっても、多くの日本人女性たちが愛する夫を信じて波乱の海を越えた。その女性たちは、異国の地で“日本”を心の拠りどころとしながらも、次々と亡くなっていく。

（写真はすべて筆者撮影）

