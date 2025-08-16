¡Ö¶²¤í¤·¤¤»þ¤¬¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡×¼«·èÍÑ¤Î¼êÜØÃÆ1È¯¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÆ·³¤Ë¡Ä¡ÈµìÆüËÜ·³´Ø·¸¼Ô¡É¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÅê¹ß¤ÎÆü¡×
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢µìÆüËÜ·³´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÀï¾¡¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥½Ï¢¤Î¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëÍÞÎ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥Ù¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÆîÊýÍÞÎ±¡É¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡Îã¤¨¤ÐÊÆ·³¤¬´ÉÍý¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ìó13Ëü¿Í¤ÎÆüËÜÊ¼¤¬ÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØÆîÊýÍÞÎ±¨¡ÆüËÜ·³Ê¼»Î¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈá·à¨¡¡Ù¡ÊÎÓ ±Ñ°ìÃø¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢Î¦·³·³Â°¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÌî·ò»°Ïº»á¤ÎÆüµ¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¸½ÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥·¥Ù¥ê¥¢°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÍÞÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¤Ïµì¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥ê¥¢¥¦½ôÅç¡¦¥ì¥ó¥Ñ¥óÅç¤Çºî¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á
¢¡¢¡¢¡
¡¡ÉÍÌî¤¬¾èÁ¥¤·¤¿Á¥¤¬¥Þ¥Ë¥é¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï1944Ç¯8·î13Æü¡£10·î15Æü¤Ë¤ÏÂæÏÑ²¹Ò¶õÀï¤Ç¤ÎÆüËÜ·³¤ÎÂçÀï²Ì¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÊóÆ»Éô¤â¥Þ¥Ë¥é»ÔÆâ¤Ç³¹Æ¬ÀëÅÁ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎµõÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤¬¤ÆÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥ì¥¤¥ÆÅç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÊÆ·³¤Ï¡¢12·î¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥É¥íÅç¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÆüËÜ·³¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥é¤òÊü´þ¤·¤ÆÊ¼ÎÏ¤ò¥ë¥½¥óÅç¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊóÆ»Éô¤Ç¤ÏÀï¾ìÀëÅÁÂâ¤òÊÔÀ®¤·¡¢ÊÆ·³¾åÎ¦»þ¤ËÅ¨¤ÎÇØ¸å¤ËÀøÆþ¤·¤ÆÂÐÅ¨ÅÁÃ±¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ìÀø¹ÔÀëÅÁÈÉ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈÉÄ¹¤ËÉÍÌî¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¤ÏÈÉ°÷¤ÇÍÎ²è²È¤Î°¤ÉôË§Ê¸¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬Ï»Ïº¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¥Þ¥«¥Ô¥ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó°¦¹ñÆ±»Ö²ñ¡Ë¤ÎÀÄÇ¯¤ò¥«¥Ð¥Ê¥Ä¥¢¥óÊýÌÌ¤Ç¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÆ·³¤Î¿Ê½Ð¤ÏÉÍÌî¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿1¥«·î¸å¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿ÍÀÄÇ¯¤ò·±Îý¤¹¤ë·×²è¤Ï¡Ö»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö»Ä¤ë¤Î¤Ï·³ÆâÀëÅÁ¤Ð¤«¤ê¡×¡¢¡Ö·³ÆâÀëÅÁ¤¬ËÜÌ¿¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡£
¡¡Àï¶É¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ê¡¢1945Ç¯1·î15Æü¤Ë¤Ï·³Â°¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ×»þ¾¤½¸¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¡Öº¬¤³¤½¤®Æ°°÷¡×¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤â¡¢Ä§Ê¼¸¡ºº¤¬Ãú¼ïÉÔ¹ç³Ê¼Ô¤À¤Ã¤¿ÉÍÌî¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾®À¸¤Ï¤Þ¤¿¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡£¥Á¥È»ÄÇ°¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢±«Ìë¤ÎÀ±¤ÎÇ¡¤¯Õì¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·³Â°ÅÂ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¶½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆüµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î·³Ââ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡È¥Ð¥¿¡¼¥ó»à¤Î¹Ô¿Ê¡É¤ÎÊóÉü¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆÃ¼ìÀø¹ÔÀëÅÁÈÉ¤ÏÆÃÊÌ¹©ºîÈÉ¤È²þÌ¾¤µ¤ì¡¢ÉÍÌî¤Ï¿©ÎÈÄ´Ã£¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥®¥ª¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿ÍÀÄÇ¯¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤È·³»ö¶µÎý¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·³ÆâÀëÅÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³ÆÉôÂâ¤ËÉë¤¤¤Æ¤Ï¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢Øí´µÃæ¤Î4·î22Æü¤ËÊóÆ»Éô¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥®¥ª¤òÅ±Âà¡£
¡¡ÊÆ·³µ¡¤ÎÇú·â¤òÆ¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢1945Ç¯8·î1Æü¡¢ÉÍÌî¤Î34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆüËÜ·³¤¬ºÇ¸å¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤¿¥¤¥Õ¥¬¥ª¤Î»³±ü¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆ±·î16Æü¤Ë¿·¤¿¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¾åºÊ¤«¤é¡¢Æ±ÌÁÅÅ¤¬½ÅÂçÈ¯É½¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌµÀþµ¡¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤ÇÆâÍÆ¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢ÀïÁè½ª·ë¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤Ë½ªÀï¤òÃÎ¤Ã¤¿ÉÍÌî¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶²¤í¤·¤¤»þ¤¬¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡£³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Æ¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊòÁ³¤¿¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ²¿¤ò´¶ÁÛ¤·¤Æ¤âÆ¶¤í¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î20Æü¡¢ÊÆ·³¤Ø¤ÎÅê¹ß¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÊóÆ»°÷¡¢Î×»þ¾üÂ÷¡¢ÍÃ¿Í¤é¤ò°ìÈÌµïÎ±Ì±ÂÔ¶ø¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢ÉÍÌî¤ÏÀìÇ¤¾üÂ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢·³Ä¾Â°¤ÎÊ¸´±¤ÇÂÐ¾Ý³°¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö°ìÈÌµïÎ±Ì±¤È·³Ââ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î°·¤¤¤Ë¤âÅöÁ³Âç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³Ââ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥Ð¥¿¡¼¥ó»à¤Î¹Ô¿Ê¡É¤ÎÊóÉü¹Ô°Ù¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÁêÅö¤¤Ó¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎËÍ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º½õ¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ã´³¤¦¤·¤í¤á¤¿¤¤µ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤Ï¤«¤¨¤é¤ì¤Ì¡£
¡¡ÉôÄ¹¤ËÍê¤ó¤Ç°ìÈÌµïÎ±Ì±°·¤¤¤Ë¤·¤ÆÌã¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ì°úÍÑ¼ÔÃæÎ¬¡Í¡ÄÀÞ³Ñ¶ìÏ«¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ÆÍè¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Þ¤µ¤é»à¤ó¤À¤Ç¤ÏÉâ¤«¤ÖÀ¥¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍâÆüÉôÄ¹¤òË¬¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ÊÎáÉô¤ÎÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Î×»þ¾üÂ÷¤âÆâÃÏ·ÐÍ³¤Î¼Ô¤Ï¡¢°ìÈÌµïÎ±Ì±°·¤¤¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥ó»à¤Î¹Ô¿Ê¡×¤È¤Ï¡¢1942Ç¯4·î9Æü¤ËÆüËÜ·³¤Ë¹ßÉú¤·¤¿ÊÆÈæ·³¤ÈÌ±´Ö¿Í7ËüÍ¾¤ò¥ë¥½¥óÅç¥ª¡¼¥É¥Í¥ë¼ýÍÆ½ê¤Þ¤ÇÅÌÊâ¹Ô¿Ê¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤»¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼ýÍÆ½êÅþÃå¸å¤Ë3Ëü¿Í¶á¤¤»à¼Ô¤¬½Ð¤¿Èá·à¤Ç¤¢¤ë¡£1944Ç¯1·îËö¤ËÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼êÜØÃÆ1È¯¤ò·È¹Ô¤·¡¢ÊÆ·³¤Î²¼¤Ø
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÍÌî¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÊâ¹Ô¤â¤¢¤ä¤·¤¤¤³¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Íî¸à¤ÏÉ¬»ê¤À¡×¤ÈÍ«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂèÆóÄôÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ1945Ç¯9·î5Æü¤ËÅê¹ßÍ½ÄêÃÏ¤Î¥¥¢¥ó¥¬¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖÅ¾¿Ê¡×¤·¡¢²¿¤È¤«Ìµ»ö¤ËÅþÃå¡£Æ±·î18Æü¤ËÌÜÅªÃÏ¤ÎÂ¼Íî¤ÇÊÆ·³¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤È»äÊª¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÉðÁõ²ò½ü¤È»äÊª¸¡ºº¤Ï¡¢Âè°ìÄôÃÄ¡¢ÂèÆóÄôÃÄ¡¢Âè»°ÄôÃÄ¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¾¹»¡¢²¼»Î´±¡¢Ê¼¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¼«·èÍÑ¤Î¼êÜØÃÆ1È¯¤·¤«·È¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÍÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æüµ¤ÎË×¼ý¤¬Í£°ì¤Îµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆÊ¼¤ÏÆüµ¤ËÌÜ¤â¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ·³¤Î·ÈÂÓ¸ýÎÈ¡Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò2È¢¼õ¤±¼è¤ê¡¢18¥¥í¤ò°ÜÆ°¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¾¯Ç¯¤òÏ¢¤ì¤¿ÊÆÊ¼¿ôÌ¾¤¬»þ·×¡¢ËüÇ¯É®¡¢¾¹»¤Î¶ß¾Ï¡¢ÅáÂÓ¤Ê¤É¤òÎ¬Ã¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÍÌî¤Ï»þ·×¤ÈËüÇ¯É®2ËÜ¤ò¶ß¸µ¤«¤é²û¤ËÁÇÁá¤¯±£¤·¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢Î¬Ã¥¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥°¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊÆÊ¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¾×·â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¸å¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö¤ªÁ°¤é»à¤Í¡ª¡×¡Ö»¦¤»¡¢»¦¤»¡×¡ÄµìÆüËÜ·³´Ø·¸¼Ô¤¬ÇÔÀï¸å¤Ë²á¤´¤·¤¿¡È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÍÞÎ±¡É¤Î¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ëµÏ¿¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÎÓ ±Ñ°ì¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë