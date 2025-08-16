¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÏÀÄÁð¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤ï¤º¤«¤Ê¿©ÎÁ¤ò½ä¤Ã¤Æ¾¹»¤¬²¥¤é¤ì¤ëÁûÆ°¤Ë¡ÄÈá¤·¤¹¤®¤ë¡ÈµìÆüËÜ·³¡ÉÍÞÎ±À¸³è¤Î¿©»ö»ö¾ð
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢µìÆüËÜ·³´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÀï¾¡¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥½Ï¢¤Î¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¡×¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤Ë¤è¤ëÍÞÎ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»ÄÈÓ¤òµù¤ê¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤â¡ÄÍÞÎ±À¸³è¤ò²á¤´¤¹ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡¡ØÆîÊýÍÞÎ±¨¡ÆüËÜ·³Ê¼»Î¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈá·à¨¡¡Ù¡ÊÎÓ ±Ñ°ìÃø¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÈá¤·¤¤¿©»ö»ö¾ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
½ªÀï¸å¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¡£²èÁü¤Ïµì¥Ó¥ë¥Þ¡Ê¸½¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¼ýÍÆ½ê
¡¡Æ±·î13Æü¤ÎÆüµ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«¡¦Ãë¿©¤È¤â´¡¡£¤·¤«¤âÎÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸á¹¡¤Ï¶õÊ¢ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¯¡¢Í«Ýµ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÆü¥á¥ê¥±¥óÊ´¤¬2ÂÞÆÃÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª²Û»Ò¤¬¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤À¤ÈÄ«¤«¤é¤ß¤ó¤Ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥±¥óÊ´¤Ï¿ôËÜ¤Î¥¦¥É¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¼¿©¤ËÅº²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤ß¡£Â¾¤ÎÃæÂâ¤Ç¤Ïñ½Æ¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤¬¾å¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤È¡¢³§ÉÔÊ¿¥¿¥é¥¿¥é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ö¼Â¡¢¶õÊ¢¤Ï²æËý¤Î¸ÂÅÙ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÎÈÁýÇÛ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤ò¿À¤Ëµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÉÍÌî¼«¿È¤¬¡Ö¿ÀÍê¤ß¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿CO100¤Î¿æ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï¡¢ÃæÂâËÜÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¿©·ô¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëº®Íð¤È¸ºÇÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢¾¹»¤¿¤Á¤¬Ê°³´¤·¤ÆµêÃÆ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Í¼¿©¤«¤é¤Ï¿©·ô¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤ÏÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¿æ»ö°÷¤¬Á´°÷¹¹Å³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÃë¿©¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ß¤ÊÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÍÌî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç²×Î©¤Ã¤¿¤ê¡¢´î¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°á¿©Â¤Ã¤ÆÎéÀá¤òÃÎ¤ë¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¥Ð¥¿¡¼¥ó»à¤Î¹Ô¿Ê¡É¤Î»ÅÊÖ¤·¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»ö¼Â¡×¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇÛµëÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡¡¿æ»öÌäÂê¤Ï¡¢CO100¤ÈCO110¤¬¿æ»ö¾ì¤ò¶¦ÍÑ¤·¡¢ÎÙ¤Ë¤ÏCO48¤Î¿æ»ö¾ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÊ¶µê¤·¤¿¡¢Æ±¤¸ÇÛµëÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬ÈÓÎÌ¤¬Â¿¤¤¡¢Â¾¤ÎÃæÂâ¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢ñ½Æ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔËþ¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¯¡Ö¸½ºß¤ÎÊÆ¤ÎÇÛµëÎÌ¤Ï1¿ÍÅö¤ê225¥°¥é¥à¡£¿æ»ö¤Î¶¥Áè¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Æü¤â¤ï¤¬ÃæÂâ¤Î´°ÇÔ¡£ÇÔ¤±¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ß¤¸¤á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿æ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï¾¹»ÃæÂâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¼ÂâÃæÂâ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢CO39¤Ç¤Ï±é·Ý²ñ¤Ë¤«¤³¤Ä¤±¤Æ¿æ»öµêÃÆ¤äËÜÉôÈãÈ½¤ÇÂç¹Ó¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢10·î21Æü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤âÎÈãÂ¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æþ½êÅö½é1ÃæÂâ500¿Í¤Ç9É¶¤¬6É¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢1ÃæÂâ600¿Í¤Ë²þÊÔ¸å¤Ë7É¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é5É¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¤ä´Ö¿©¤ÎÇÛµë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥óÀïÅö»þ¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢±ö¤µ¤¨ÇÛµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÊóÉüÀâ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»ö¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢CO29¤Î¿æ»ö¾ì¤Ç¾¹»¤È¿æ»ö°÷¤Î´Ö¤ÇÂç·ö²Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¹»¤ÈÊ¼Ââ¤ÎÂÐÎ©¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÏÀÄÁð¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¿©ÎÁ¤ò½ä¤Ã¤ÆË½Æ°¤¬È¯À¸
¡¡Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ç¤ÏÊÆ·³¤¬¾¹»¤È²¼»Î´±¡¦Ê¼¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥ë¥Ð¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï¾¹»¤È²¼»Î´±¡¦Ê¼¤¬´°Á´¤ËÊ¬Î¥¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¾¹»ÃæÂâ¤ÈÊ¼ÂâÃæÂâ¤¬È¿ÌÜ¤·¡¢ÉÍÌî¤Î¤¤¤¿Âè4¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¸å¼Ô¤¬Á°¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Âè2¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÁ°¼Ô¤È¸å¼Ô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿È¯¤·¡¢¾¹»ÃæÂâ¤¬¾ÃËÉ¾®Ââ¤È¾Î¤¹¤ë¼«·ÙÃÄ¤òÁÈ¿¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæÂâÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë³¬µéº¹¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·¤¿¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¿æ»ö°÷¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï´Ý¡¹¤ÈÂÀ¤ê¡¢¡ÖÆÃ¸¢³¬µé¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¡£Ë°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢àÐÃÌ¤Ë¶½¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·Íâ25Æü¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤¬ÇÛµë¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ4É¶¤ÎÇö´¡¤Ç¤ÏÊ¢¤ÎÃî¤ò¸ÕËã¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ì¡£¶õ¤ÃÊ¢¤«¤«¤¨¤ÆÉÔÄç¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø¡¢º£Æü¤Ï6É¶È¾¤À¤È¤¤¤¦²÷Êó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢Á´Ëë¼Ë¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡£¾´±Ëë¼Ë¤Ç¤ÏÍè·î¤«¤é¼òÊÝ¡Ê°û¿©Êª¤äÆüÍÑÉÊ¤ÎÇäÅ¹¡Ë¤â³«Àß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±·î29Æü¤Ë¤Ï7É¶È¾¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ30Æü¤Ë¤Ï±ìÁð¤ÎÇÛµë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÍÌî¤ÎÆþ½ê¤·¤¿º¢¡¢±ìÁð¤ÏÊÆÊ¼¤È¤ÎÊª¡¹¸ò´¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁê¾ì¤Ï¡¢±ìÁð1È¢¡Ê20ËÜÆþ¤ê¡Ë¤¬5¥Ú¥½¡¢»þ·×°ì¸Ä¤Ç±ìÁð10¡Á15È¢¤È¤¤¤¦µ®½ÅÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬11·î5Æü¤Ë¤Ï200ËÜ¤âÇÛµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ¤·¤«¤·¡¢Íâ6ÆüÌë¤ËÊâÊ¼ÃæÂâ¤ÎCO43¤Ç¤Ï¡¢Ê¼Ââ¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤ÏÀÄÁð¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¿æ»ö°÷¤äÃæÂâËÜÉô¤ò¹¶·â¤¹¤ëÁû¤®¤¬µ¯¤¡¢Æ±·î8Æü¤Ë¤ÏÊÆ¤¬ºÆ¤Ó6É¶È¾¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢±ö¤äÉû¿©Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÌîÁð¤Î´¡¤È¤Ê¤ê¡¢²¼Î¡´µ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö³¬µé¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ÂÎÏ¡×¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¦¼Ò²ñ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿
¡¡ÉÍÌî¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÎÈãÂ¤¬Áý¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÆ¾¹»´Ö¤Î°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¡ÖËÜ¹ñ¤«¤éÄ¾ÀÜÉëÇ¤¤·¤ÆÍè¤¿¾¹»¤¬¡¢¿ÍÆ»¾å¤ÎÌäÂê¤À¤È¤·¤ÆÁýÎÌ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¹»¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÈà¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿æ»ö¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î´Ö¤ÇÉÔ¶¨ÏÂ²»¤òÀ¸¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¿æ»ö°÷¤Ë¤è¤ë¾¹»²¥ÂÇ»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¿©·ô¤ò¤´¤Þ¤«¤½¤¦¤È¤·¤¿°ì¾¹»¤¬¿æ»ö°÷¤ËÂÞÃ¡¤¤Ë¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢¶õÈ¢¤Î¾å¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ»¯¤·¼Ô¤Ë¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜÉô°÷¤ÎÈÓ¾å¤²¤ËÊ¶¤ì¤ÆÁý¿©¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¾¹»¤¬¿æ»ö°÷¤ËÏÍ¤Ó¤òÆþ¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í²¥¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿æ»ö°÷¤ÏÊ¼ÂâÃæÂâ¤«¤é½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢³¬µé¤ÎÄã¤¤Ê¼Ââ¤¬¾¹»¤ò²¥¤ë¤È¤¤¤¦½ªÀïÁ°¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¡Ö¿æ»ö°÷¤ËÀ¸»¦Í¿Ã¥¤Î¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Æ¡¢¥°¥¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê¾¹»¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÆÃ¸¢³¬µé¤ËÀ®¤ê¾å¤Ã¤¿¿æ»ö°÷¤¿¤Á¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤â¤¢¤Þ¤ê´¶¿´½ÐÍè¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¼ýÍÆ½êÆâ¤ÎÎÏ³Ø¤ÏÆüËÜ·³¤Î³¬µé¾Ï¤«¤é¼ÂÎÏ¤Ë¤è¤ë½øÎó¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
