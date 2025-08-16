「民泊急増で大阪が壊れてしまう」巨大民泊マンションまでできる大阪市内で広がる住民たちの不安

万博に湧く大阪で、マグマのように民泊への不満が広がっている。212室を有する巨大民泊マンションの建設に憤る住民たちの本音とは。

どこもかしも民泊だらけ

民泊急増への不満は大阪全土に広がっている。大阪市によると、昨年の「騒音」「ゴミ」「迷惑行為」などの民泊に関する苦情件数は3年前に比べて4・5倍にも増えたという。

市内でも特に民泊マンションの開業が集中しているのが、道頓堀にほど近い中央区島之内。この地区を歩くと、「民泊施設」という文字が書かれたマンションがいくつも目に飛び込んでくる。

近年、民泊利用者と地元住民との衝突が増えているという。

島之内に20年以上住んでいるという60代の男性はこう不満を漏らす。

「とにかく夜中になるとやかましくてしゃーない。みんな家族や友達と日本に来てて、お酒も飲んでるから周りに遠慮がない。ホテルやったら、中に入ってくれれば音はあんまり聞こえへんけど、民泊の場合、建物の壁が薄いから外まで騒音が漏れてくる。スーツケースを引きずるガラガラ音に毎日うんざりしてますよ。

観光で来てくれるのはありがたい反面、これだけ外国人だらけになると、大阪弁が飛び交ってた昔の大阪が懐かしくなるよね。日本人ファーストという言葉が流行ってるけど、その言葉に惹かれてしまう気持ちもわかりますわ」

中国系事業主が急増しているワケ

大阪の「民泊マンション」急増の一翼を担っているのは、中国人事業者だ。島之内の民泊施設もまた、多くが中国人によって運営されているという。阪南大学の松村嘉久教授の調査によると、大阪市内で認定を受けた特区民泊約5600件のうち中国人または中国系法人が運営している施設が41％にも上ることが判明。その背景について、実際に大阪で民泊を運営する張志強さん（仮名、40代）が説明する。

「大阪の不動産価格は、東京に比べると割安なんです。大阪では2LDKぐらいの大きさの部屋の家賃が高くても月20万円程度。それを1泊2万円から3万円で貸し出します。ひっきりなしに観光客が泊まりに来るので、1部屋の月収入は60万円から90万円になります。月の儲けは1部屋で30万円以上と収益性が高いし、中国には民泊専用のアプリがあるので、それを活用すれば集客も簡単です。

此花区の民泊マンションが話題ですが、近く西成のほうにも14階建ての民泊マンションができるなんて話も、仲間内では飛び交っています」

大阪にはすでに多くの中国人ネットワークが存在していて、情報交換がしやすいことも、中国人による民泊開業が相次ぐ理由のひとつだという。張さんが続ける。

「民泊開業について、どの地区が観光客に人気か、どこのマンションが売りに出ているかといった情報もすぐに手に入ります。そのコミュニティー内で『民泊は儲かる』と話が広まると、また別の中国人が、中国人観光客向けの民泊業をはじめる……というサイクルができているんです」

民泊トラブルの増加を受けて、中国系事業者の間では日本人スタッフのニーズが急激に高まっているとも張さんは証言する。

「住民から事業者への苦情電話は増えています。そういう電話に中国人が対応すると『日本語もろくにできないのに民泊をやってるのか！』とさらに怒り出すんです。だから、説明役・謝り役として日本人スタッフは必須。一般的なホテルより2割以上高い給料を出して、日本人を募集していますよ」

「大儲けしているヤツがいる」という不満

民泊マンションの事業者たちは決して違法なことをしているわけではない。だが、「私たちの静かな暮らしを邪魔して、大儲けしているヤツらがいる！」という感情が住民の不満の根底にはある。

大阪に限らず、行政がやみくもに民泊の許可を出し続ければ、地域住民の不満が爆発するのは必至だ。前出の行政書士の石井氏は、「早急な対策が必要」と指摘する。

「民泊宿泊客が街中に散らかしたゴミを清掃するにもおカネがかかります。その原資は地域住民の税金ですから、『なぜ自分たちのおカネで旅行者のゴミの始末をしなければならないんだ』という不公平感が募ります。まずは民泊事業にも宿泊税を導入して、そのおカネを市中清掃費用に充てるなどの対策が必要でしょう。

より抜本的な対策としては、住宅密集地では民泊事業を制限したり、民泊施設が都市部に集中しないように地方へも分散させる等の政策対応が求められるのではないでしょうか」

外国人観光客を歓迎して街を活性化させようとしたのに、それが原因で大阪が壊れてしまった―そんなオチでは、大阪人も笑えまい。

