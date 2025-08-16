「倍額なんでしょ、、」→【セリア】なら110円なんです！ 即買い推奨！「おしゃれバッグ」

最近【セリア】から、これ倍額でしょ……と疑うほどの「おしゃれバッグ」が続々登場しています。涼しげなメッシュ素材で夏にぴったりのトートから、プラスワンでコーデが垢抜けそうなキレイカラーのバッグまで、デザインも実用性も兼ね備えたアイテムがずらり。もちろん全て110円とお手頃価格なのも魅力。これからますます人気が出る予感大なので、見つけたら即買い推奨です！

涼しげなメッシュトートで夏顔に

【セリア】「メッシュトートバッグ」\110（税込）

季節物をプチプラで賢く取り入れたい人には、涼しげなメッシュ素材のトートがおすすめ。@ftn_picsレポーターとも*さんは「白でも黒でもない、グレーに一目ぼれ」とコメント。柄物や明るめカラーの荷物を入れて透け感を楽しむのもアリ。水に濡れてもささっと拭けて、お手入れがしやすそうなのも魅力です。デイリーユースはもちろん、海やプールなど夏のレジャーにも大活躍してくれそう。

これ倍額でしょ……！ 高見えオーロラショルダー

【セリア】「ショルダーバッグ 外ポケット付 オーロラ」\110（税込）

光が当たるたびに注目を集めそうなおしゃれショルダーを発見！ 白地のボディにオーロラ生地のワンポイントが効いたバッグ。レポーターとも*さんは「携帯も入る外ポケット & ファスナー付きのショルダーバッグで、貴重品管理もバッチリ」とコメント。ちょっとそこまでのお出かけや、旅行中のお財布 & スマホ用ショルダーとしてもぴったりの商品です。

キレイカラーのバッグでコーデに彩りを

【セリア】「シャイニートートバッグ」\110（税込）

コーデがシンプルなときに、あると助かるのが差し色小物。光沢感のあるキレイカラーのバッグは、いつもの装いに取り入れるだけでグッと新鮮さを与えてくれそう。レポーターとも* さんによると「大きさは25cm × 18cm × 8cm」「600mlのペットボトルが2本も入る」とのことで使い勝手の良いサイズ感のよう。コンパクトに畳んでメインバッグに入れておけば、荷物が増えたときに助かりそうです。

配色が可愛いカジュアルサコッシュ

【セリア】「メッシュサコッシュ」\110（税込）

コーデのワンポイントになる、大人可愛いサコッシュバッグが登場。レポーターとも*さんは「モカ + グレーの組み合わせで、良い女感を演出できそう」とレコメンド。その日の気分や着こなしに合わせて、ショルダーの長さを調節可能です。粗めのメッシュ素材が涼しげで、プラスワンで夏ムードが加速しそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子