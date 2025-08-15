°û¼ò¤·µÕÁö¤«¡Ä»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç41ºÐ¤ÎÃËÂáÊá ¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§ »ÍÆü»Ô»Ô
15Æü¤Ë»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï41ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È²ÃÆ£¼þÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°3»þ¤¹¤®¡¢»ÍÆü»Ô»Ô½½¼·¸®Ä®¤Î»ÔÆ»¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î58ºÐ¤ÎÃËÀ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µß¸î¤»¤º¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤ÏÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢°û¼òÀè¤ä»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£