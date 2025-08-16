「小選挙区制度のせいで目も当てられないほど劣化した自民党議員の体たらく」自民党の元保守派議員が実名で明かす

先の参院選挙で大敗した自民党。物価高への不満や保守票の流出が敗因と語られる。

その背景に、2005年、郵政選挙で自民党を追われた経験を持つ小林興起元衆院議員は「自民党大敗は国民軽視のツケがいよいよ隠し切れなくなってきたということ。その根本原因が96年の衆院選挙から導入された小選挙区制にあると私は考えています」という。

民意軽視「小選挙区制」のツケ

小選挙区制とは、一つの選挙区に当選は１人だけ。投票率が低い場合、選挙区の有権者のうちの２割強の得票を固めれば当選できてしまうこともある選挙制度だ。

小林氏が続ける。

「小選挙区制は議員個人の力量に関係なく、良い時代の自民党を知る高齢者票と宗教票や既得権など固定票を抑えるだけで通ってしまう。

また、死票が多くなって民意の大部分がカバーされなくなり、結果的に投票率も落ちるとされます。そして、政治家は積極的に国民目線になる動機が下がり、有権者の支持を集める強い候補も少なくなる。結果、公認権を持つ党執行部が絶大な権力を持ち、所属議員は民意より、そちらを優先してしまう。

『こんな制度が導入されたら政治家は劣化して、国民本位からどんどん遠ざかる政治が始まるから、絶対にダメだ』と、当時、私は強硬に反対していました」

党執行部＞＞民意

小選挙区制導入の理由は、それまでの中選挙区制では、選挙区の有権者が多く、得票にお金がかかることを避ける目的と、米英などの2大政党制を念頭に、政権交代をしやすくする、などが導入理由だった。

しかし、小選挙区制は固定票を持つ自民党が比較的有利であり、多党乱立時代になってもそれは変わらない。多額の企業献金を集めるのは自民党の政治家だ。

小林氏がいう。

「私は企業がパーティー券を買うことが悪いとは思わない。お金がある企業が政治活動を支えるのは当たり前だと思っている。ただ、私は自民党以外も経験したが、企業からの資金提供は自民党が圧倒的に多い。企業は当然、見返りが欲しいから長年の政権与党である自民党を応援する。

それでも中選挙区制では選挙区によっては3~5人の当選者が出たりする。死票が少なく、民意を軽視できないため、企業とは必然的に一定の距離感があった。

また、中選挙区時代は自民党候補同士の競争もあった。大抵の一般庶民は本来の日本らしさが好きだから、自民党は保守だったし、もちろん、手取りも増え続けていくことを願う。現職であっても気は抜けず、このような民意を得るために切磋琢磨していたのです。

仮に中選挙区制が続いていたら、国民負担率は今のように半分近くにはなっていなかったでしょう」

自民党議員の劣化

さらに小林氏が続ける。

「だから『社会保障のために増税します』では通らない。逆に『社会保障は皆さんの賃金を抑えて大儲けしている企業に負担してもらうよう、執行部に掛け合うから安心して下さい』といわないと当選しません。そんなことは執行部も分かっているから、無茶な政策は最初からやらない。

しかし、小選挙区だと、公認の有無が当選を決める。だから、民意のストッパーが弱くなり、企業と政治が近くなりすぎてしまう。また、平時では国民負担の政策を続けていても、選挙前にリップサービスや僅かなバラマキをやるだけで選挙に通ってしまう。

そんな政治に異を唱えたところで、私が郵政選挙で自民党を追われたようになるのは目に見えているので、政治家は個別の意見を持たなくなる。執行部に歯向かわず、おとなしく従っていれば、公認やおカネももらえて、通ってしまうから世襲でも当選を重ねられます。

そして起こるのは民意軽視と議員の質の劣化であり、その結果、国民負担が増大し、日本は活力を失って衰退してしまうのです」

“労働ダンピング”政策

実際、小選挙区制が導入された96年10月の総選挙以降の国会では、労働者にとっては不利と考えられる政策が次々と決まっている事実があった。例えば賃金環境に大きく影響する政策が下記だ。

いずれも、実施している政策の中身は、利益を増やしたい企業が賃金抑制を可能とする“労働ダンピング”の政策ばかり。政府は「賃上げ」と口では言い続けている一方、実際にやっている政策は、その真逆だ。

結果、国民はどれだけ仕事を頑張っても、その恩恵を得られない分配構造になったのだ。会社は儲かった分は、株主配当と役員報酬、内部留保に振り向ける。労働者の待遇が業績と連動するのは、経営が悪化した時だけで、リストラにあってしまう。

このような状況で不景気になった時には、税金や借金による財政支出で経済対策を実施するのが常だが、その収益も企業がほぼ総取りできてしまうのだ。

これでは国民の可処分所得が増えず、出生率や国内投資が細り、国が衰退してしまうのは自明だ。

お情け程度の給付

失われた30年は、たまたま失政が続いたからではなく、小林氏の指摘するように、選挙制度の変更によって、「政治家の方向性や質に変化が起きたこと」で説明できる。

政府を構成する自民党議員や党執行部が資金提供を受ける企業目線だと、「企業は困ったらダメ」「国民が困るのは仕方がない」というポジショントーク的な政治が蔓延してしまう。選挙の前だけ、リップサービスとお情け程度のワンショットの給付で終わってしまうのだ。

制度を変えないと意味がない

小林氏がいう。

「政策云々の前に選挙制度を変えないと、どれだけ正論を言って政策議論を重ねてもも、意味がありません。議員の方向性自体が党執行部と彼らを支援する企業や官僚の方に向いているからです。

政治家がやろうとしていることは、『言い逃れ』と、いかに『国民を誤魔化せるか』、になってしまい、そういうことに長けた人が党で出世してしまう。

財源も、法人税増税だけは口が裂けても絶対に俎上に上げない。こんな状況では国民目線の政策が実現するはずがありません」

つまり、小選挙区制を維持している限り、政治家の目線が国民に向く動機は低いままで根本は変わらない。リップサービスのメニューが変わるだけだろう。

「選挙に行こう」というが、これは30年言われ続けてきたが、日本は衰退一途。本当は「選挙制度を変えよう」が正解なのかもしれない。

【もっと読む】超絶決算のトヨタ社員ですら、賃金は“実質ダウン”！「値上げが浸透すれば、いずれ賃上げ」は大ウソだった…社員への負担で成り立つ「大企業最高益」の正体

