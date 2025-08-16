硫黄島は”密輸コカ”の主要産地だった…そしてナチス・ドイツに流れていたという「意外な歴史」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

ナチスとコカ

漁業を家業とする島民の多くは農業も営んでいた。硫黄島という名称から荒れた島というイメージを持たれがちだが、硫黄が噴き出す地はごく一部に過ぎなかった。コメ以外は何でもできるといわれるほど農業に適した土壌の島だった。多数棲息するアホウドリやカツオドリなど海鳥のフンで土地が肥えたためだ、といわれていた。

イモは植えると、人の頭の大きさまで育った。中には、植えてからわずか40日ほどで収穫期を迎えるものもあった。島民たちは、そのイモをそのまま「シジュウニチイモ」と呼んでいた。

硫黄島史研究の第一人者として知られる明治学院大学の石原俊教授によると、硫黄島の産業の起源は、日本が正式に領有を宣言した明治期に遡る。当初の産業は硫黄の採掘だった。硫黄は当時、マッチや殺虫剤などの原料として国内外で需要がある重要な資源だった。しかし、硫黄を採掘できる場所は限定的だと判明してから、主要産業は農業に移っていった。

硫黄島は典型的な“プランテーションの島”となった。プランテーションとは、熱帯気候や亜熱帯気候の地域で、単一の農産物を企業的に大規模栽培する農業を指す。生産する農産物は一般に、国際的に取引価格が高い作物が多い。当初は綿花が主だったが、1910年代に入るとサトウキビが中心となった。

1913年には、のちに「硫黄島拓殖製糖株式会社」となる拓殖会社が設立され、サトウキビ栽培はさらに加速した。同社所有の農地を借りて栽培する小作人の受け入れが進んだ。

主要作物は変遷が続いた。最初の転換期の発端となったのは世界砂糖市場での暴落だ。第1次世界大戦の「戦後恐慌」や海外産の安価な砂糖の市場流入が国際価格の暴落をもたらした。そこで、硫黄島拓殖製糖株式会社が旗振り役となり、新たに栽培を進めた作物がコカだった。

コカは国際条約などにより、国際的な禁制品とされていたが、当時の日本では硫黄島や沖縄、統治下の台湾などで生産が行われていた。島民たちは「麻薬」ではなく、医療用麻酔薬の原料となる「薬草」として認識していた。硫黄島で収穫されたコカは沖縄産や台湾産などと同様、本土の大手製薬各社に買い取られた。

ちなみにその一つは星製薬だ。SF作家として知られる星新一の父が創業し、自身も作家デビュー前に勤めた製薬会社だ。

サトウキビ栽培からコカ栽培への産業転換は成功し、硫黄島は活況を迎え、一躍“宝の島”となった。戦後恐慌や関東大震災がもたらした「震災恐慌」などで困窮した本土や沖縄方面の人々がより良い暮らしを求めて移住する新天地となった。1905年に43人に過ぎなかった島民は1920年には約1000人となった。1944年に全島疎開となった際の人口は1164人だった。

硫黄島産コカは、小作人となる新島民の増加に伴い、生産拡大が続いた。当時、ナチス・ドイツはコカを直接、同盟国日本から密輸していた。論文「コカと日独関係」（熊野直樹）は、第2次世界大戦期のコカを巡る知られざる歴史を明らかにしている。

その“密輸コカ”の主要産地が硫黄島だったというのだ。熊野が調べた1937年から1944年の生産量データによると、1940年と1942年の硫黄島の生産量は、それまで主流だった台湾を抜いて最多となった。メイド・イン・イオウトウのコカは、ナチス・ドイツに流れていたのだ。

賢二には、コカにまつわる記憶がある。山下家にもコカ栽培専用の畑があったからだ。拓殖会社の旗振りの下、増産に次ぐ増産で、賢二も収穫を手伝った。最終的には山下家のコカ畑の広さは1万坪にも達した。

賢二もコカを「薬草」と認識していた。コカの葉はお茶の葉と似た楕円形で、先が尖っていた。誤って指を切ったとき、葉を揉んで出る液を傷口に付けると、すぐに出血が止まった。島民たちは、出荷するために葉を乾燥させた。乾燥した葉から舞い上がる粉を吸い込むと、体がふらふらして危ない、と賢二は聞いたことがあった。

硫黄島に活況をもたらしたコカだったが、あくまで栽培は無制限ではなく、国の規制の下にあった。こうした制限の影響で、賢二の記憶では山下家のコカ畑は1944年には栽培を止めた。

さらなる収益を生むべく、サトウキビ、コカに続いて島内栽培が広がったのが、香水の原料となるレモングラスだった。この過程で硫黄島拓殖製糖株式会社から硫黄島産業株式会社に社名を変更した拓殖会社は、香水の原料供給事業者としての側面が大きくなった。

島民が収穫して持ち込んだレモングラスを蒸留して香水用オイルを生み出す工場を硫黄ヶ丘付近に建設した。生産で使用する熱は、硫黄ヶ丘の噴火口周辺の蒸気を活用した。それまで、卵が腐ったような硫化水素の臭いが広がっていた辺り一帯は一転して、レモンに似た香りが広がるようになった。

賢二が硫黄島の少年時代を振り返るとき、思い出すのはこの高貴な香りだ。蒸留が終わったレモングラスは工場の横に積み上げられていた。賢二はよくここを訪れ、横たわって昼寝をした。最高のベッドだった。ほかほかのレモングラスから広がる心地良い香りが忘れられない。

硫黄島は景色だけでなく、香りも美しい島だった。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

