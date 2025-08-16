多くの人が知らない、戦前の硫黄島で「偶数月は歓喜の月」だった理由

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

偶数月は歓喜の月

島民たちの楽しみは2ヵ月に1回、偶数月にやってきた。1200キロ離れた本土と島を結ぶ定期船「芝園丸」の到着だ。芝園丸は貨客船で、島民たちの生活物資や食料品などを満載していた。

それらの多くは硫黄島産業が島民に販売するために本土で仕入れたものだ。島民自身が注文した品々もあった。水平線の彼方に船影が現れると、最初に気づいた人が元山部落のはずれの「船見岩」に登った。岩の上にある半鐘を鳴らして、到着を知らせた。鳴らすのは主に若者の役割だった。島民を歓喜させる半鐘の音は、島のどこにいても聞こえた。到着を知らされた島民たちは、こぞって、西海岸に向かった。

沖に停泊する芝園丸から艀を使って荷揚げする役割を担う男衆がいた。「沖仲仕」と呼ばれる約50人の若者たちだ。半鐘の音を合図に波打ち際に集まり、「親方」と呼ばれる指揮者に従って荷揚げした。賢二の父の澄作は初代の親方だった。

賢二が一年の中で最も胸を躍らせたのは、12月の定期便だった。半鐘の音は小学校にも届いた。それを聴いた児童たちは、教室で総立ちとなった。まるで体を置いて心だけ船着き場に向かったように、授業中も心あらずとなった。そんな児童たちの思いを察して、先生たちもこの日ばかりは授業を早めに切り上げてくれた。

胸を躍らせた理由。それは、正月を楽しく過ごすための品々が運ばれるためだ。凧作りに必要な竹ひご、凧糸、カルタ、羽子板……。その他、おせち料理の食材なども、船着き場にずらりと並べられた。この日は全島民が集まった、と思われるほど船着き場は大賑わいとなった。親に連れられて来た子供たちが「買って、買って」とせがむ声が響いた。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

