ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÀïÁ°¤ÎÎ²²«Åç¤Ï¤É¤ó¤ÊÅç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Î²²«ÅçÌ¾Êª¡Ö°ÙÄ«Âü¡×
Àµ·î»°¤¬Æü¤Ï¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬´·¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ÎÇ¯Ëö¤ÏÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¡£
½÷¤¿¤Á¤ÏÂçÁÝ½ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÃË¤¿¤Á¤ÏÌß¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£ÆÚ¤ä·Ü¤ò¤Ä¤Ö¤·¡¢Æù¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ê»É¿È¤ò¸µÆü¤ËÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ëµù¤Ë½Ð¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤âÌòÌÜ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Æ¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Àµ·îÍÑ¤Î½ÁÊ´¤ä¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë»È¤¦Æ¦¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÇ¯¼Â¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌµÀºÆ¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀµ·î¤ÎÂç¤¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂüÍÈ¤²¤À¡£¤½¤ÎÀ½ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼êÀè¤¬´ïÍÑ¤ÊÅç¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤ÏÀµ·î¤Î¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿Æ¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¡Ö°ÙÄ«Âü¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£½ÄÄ¹¤ÎÄ¹Êý·Á¤ÎÂü¤Ë¡¢¸»µÁ·Ð¤Î½ÇÉã¤Ç¤¢¤ë¸»°ÙÄ«¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£°ÙÄ«¤Ï1156Ç¯¤Î¡ÖÊÝ¸µ¤ÎÍð¡×¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢Å¨¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÈ¬¾æÅç¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ÙÄ«Âü¤ÏÈ¬¾æÅç¤«¤éÎ²²«Åç¤ËÅÏ¤Ã¤¿°Ü½»¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤¬¼êºî¤ê¤Çºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÂü¤Î´°À®¤ò¡¢¤Þ¤À¤«¤Þ¤À¤«¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤éÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¼«Ê¬¤Çºî¤ë»Ò¶¡¤â¤¤¤¿¡£10·î¤´¤í¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê¤á¤¿¡£´°Á´¤Ê¼êºî¤ê¤Ç¡¢Âü»å¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÁÇºà½¸¤á¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£ÅçÆâ¤Ë¸¶À¸¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥éËã¤«¤éÁ¡°Ý¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Æü´³¤·¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤¿¡£»ØÀè¤ÇåÓ¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ»å¤òºî¤Ã¤¿¡£Âü»å¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢Âü¤ÎËÜÂÎ¤ÎÀ½ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÈþÇ»»æ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¸»°ÙÄ«¤ÎÌÔ¡¹¤·¤¤Éð¼Ô»Ñ¤À¡£ËÏ¤ÎÉ®¤òÁö¤é¤»¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤â¤Ä¤±¤¿¡£ÍÈ¤²¤¿¤È¤¤ËÇú²»¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤Î¹©É×¤ò¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸µÆü¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐ¹»¤·¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡¢ÍçÂ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·¤¤òÍú¤¤¤¿¡£·¤¤òÍú¤¯¤Î¤Ï¡¢ÎéÀá¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤ÎÆü¤Èµª¸µÀá¡¢ÌÀ¼£Àá¡¢Å·Ä¹Àá¤ÎÆü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Î²²«Åç¤Ï²Ð»³Åç¤Ç¡¢Æð¤é¤«¤¤ÀÐ¤ä´ä¤¬Â¿¤¯¡¢Æ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤âÁðÍú¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶À¸¤¹¤ë¥¿¥³¥Î¥¤ÎÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÊì¤ä»Ð¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼°Åµ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂüÍÈ¤²¤ÎËë³«¤±¤À¡£¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂü¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÁÔ´Ñ¤Ê·Ê¿§¤ÏÎ²²«Åç¤ÎÌ¾Êª¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î²²«Åç¤Î³¤É÷¤ÏÂüÍÈ¤²¤ËºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¡£É÷¤Ë¾è¤ê¡¢Âü¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¯ÍÈ¤¬¤ê¡¢Âü»å¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é1·î1Æü¡¢2Æü¡¢3Æü¤ÈÆü¤¬·Ð¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âü¤òÍÈ¤²¤ë»Ò¶¡¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂü¤¬¾Ã¤¨¤¿¶õ¤ò¸«¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢Àµ·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¤µ¤¢»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤è¤¦¡¢¤È¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸µÆü¡¢À²¤ìÃå»Ñ¤Ç¹»Äí¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï±©º¬ÆÍ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£±©»ÒÈÄ¤â¤Þ¤¿¼êºî¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¶ÌÌ¾»³¤ÎÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥Ê¤ÎÌÚ¤¬ÁÇºà¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â¹Å¤¤ÌÚ¤Ç¡¢±©º¬¤ò¤Ä¤¯¤È¤¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¤É¤Î²È¤Ç¤â±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ²¤ìÃå»Ñ¤Ç¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤Î²È¤ò½ä¤ê¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÂç¿Í¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥ë¥¿¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥«¥ë¥¿¤Ï¡¢Àµ·î¹±Îã¤Î¸ä³Ú¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Åç¤Î¥«¥ë¥¿¤ÏÉ´¿Í°ì¼ó¤À¤Ã¤¿¡£Àµ·î¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆÉ¤ß»¥¤È²¼¤Î¶ç¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ù¤¯°Å¾§¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤â³Æ¸Í¤ò½ä¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤²È¤ä½é¤á¤ÆË¬¤Í¤ë²È¤Ç¤â·ù¤Ê´é¤Ê¤É¤µ¤ì¤º¡¢´¿·Þ¤µ¤ì¤¿¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç±ã²ñ¤¬½ªÆü¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ò¤ÈÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£¼ò¤Ï¡¢ÅçÆÃ»º¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Ç¼«²ÈÍÑ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿¾ÆÃñ¡£¡ÖÎ²²«ÅçÀµ½¡¡×¤ä¡ÖÅçÃñ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Î´Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤â°ß¤ÎÃæ¤â¥«¥Ã¥«¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê»É·ã¤¬¤¢¤ë¼ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅÙ¿ô¤Ï40ÅÙ°Ê¾å¤È¤â60ÅÙ°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
±ã²ñ¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÅç¼÷»Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¼÷»Ê¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥Í¥¿¤ò¾ßÌýÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÎÃæ¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤À¤Ã¤¿¡£Î²²«Åç¤Ç¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¥ï¥µ¥Ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÎý¤ê¿É»Ò¤ò»È¤¦¡£¿Ý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Åç°é¤Á¤Î¥ì¥â¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¤Ï¥µ¥ï¥é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¾ßÌýÄÒ¤±¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢óè¹Ã¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¡¤ó¤À²«³ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ù¥Ã¥³¥¦¼÷»Ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¾ßÌýÄÒ¤±¤Î¤¸¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¡£Î²²«Åç¤ÏÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿Åç¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×