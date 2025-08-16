²ÈÄí¤¬»Å»ö¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤·Êý¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¥Þ¡¼¥«¡¼°ú¤¤Þ¤¯¤ê¡ª ÀäÂÐÆÉ¤à¤Ù¤°ìºý¡×
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡ÖÇº¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Í¤¨Êý¡ÙÃø¼Ô¤ÎÌÚ²¼¾¡¼÷»á¤¬¤½¤¦Àä»¿¤¹¤ëËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í ¨¡¨¡ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤ÇÇ¯¾¦146²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¿¹Éð»Ê»á¤Ï2005Ç¯¤ËFIDIA¤òÁÏ¶È°ÊÍè¡¢18Ç¯Ï¢Â³Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¡¢Ç¯¾¦146²¯±ß¤Î´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¿¹»á¤¬Î¨¤¤¤ëFIDIA¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¥¤¥ë¥ß¥ë¥É¤ÇAmazonÈÎÇä¥Á¡¼¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë²ÃÇ¼·É¾Ï»á¡£¼ÒÆâ¤Ç¡ÈºÇÂ®½ÐÀ¤¡É¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä²ÃÇ¼»á¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
²ÈÂ²¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ëÅÁ¤¨Êý¡ª °Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¸ÇÍÌ¾»ì¡×
¡½¡½»Å»ö¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¸º¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï±Ê±ó¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£²ÃÇ¼¤µ¤ó¤â·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÇ¼·É¾Ï¡Ê°Ê²¼¡¢²ÃÇ¼¡Ë¡§ºÊ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈFIDIA¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï²È¤Ç¤â»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¸ÇÍÌ¾»ì¡É¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤Èº£¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Öº£Æü¤Ï¢¥¢¥¤µ¤ó¤È¤Î²ñµÄ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤¬¡Á¡¢Éô²¼¤¬¡Á¡¢¤À¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¢£¢£¤µ¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¾Ò²ð¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈºÊ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤Í¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Û£Ëæ¤ÊÅÁ¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ï»Å»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±þ±ç¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÍý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ê»Ä¶È»þ¤ËÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤â¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤â¥»¥Ã¥È¤Ç
¡½¡½»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²ÃÇ¼¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌëÃæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æºî¶È¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æº£¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¡£¤À¤«¤éÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¶òÃÔ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ç¤âÎ¾ÌÌ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢±þ±ç¤Ã¤Æ¡ÈÇ¼ÆÀ´¶¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÏÄ¹´ü¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÂª¤¨¤ë
¡½¡½¤½¤Î¡ÈÅÁ¤¨Êý¡É¤Ï¡¢»Å»ö°Ê³°¤ÎÏÃ¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÇ¼¡§¤¤¤¨¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÄ¹¤¤ÌÜ¡×¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¿É¤¤¤È¤¤Ï¿É¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âFIDIA¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£
¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ìÈÖÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹¼ÒÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãø½ñ¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤Ë¤â¤½¤Î»ÑÀª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸À¤¬
»Å»ö¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ¤Ë
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢²¿¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÃÇ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦½àÈ÷¡É¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ä»×¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£Ã¯¤È¡¢²¿¤ò¡¢¤Ê¤¼´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈË»¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°Æ·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢²ÈÄí¤¬»Å»ö¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Öº£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¼ê´Ö¤òÀË¤·¤à¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ÈÄí¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÇ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¹©É×¡×¤ä¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ½ñ¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×·Ý¿Í ¡½¡½ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤«¤é¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡ÖÃç´ÖÎÏ¡×¤ÇÇ¯¾¦146²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¡Ë