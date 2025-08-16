Í×²ð¸î£´¤«¤é¡Ö¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Þ¤Ç²óÉü¡ª¡¡92ºÐ¤Î»°±ºÍº°ìÏº»á¤¬¸ì¤ë¡Ú¶Ã¤¤ÎÌÜÉ¸¤È¡¢²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Û
2013Ç¯¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤Î»Ë¾åºÇ¹âÎðµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿80ºÐ¤Î¥×¥í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢»°±ºÍº°ìÏº»á¡£»°±º»á¤Ïº£¡¢ÉÂµ¤¤Î¸å°ä¾É¤«¤éÄ´»Ò¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ×²ð¸î£´¤«¤éÍ×²ð¸î£²¤Ë²óÉü¡¢¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¶¿Í¤À¡£¤½¤ÎÈà¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤½¤·¤Æ¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
»°±ºÍº°ìÏº¡¡MIURA Yuichiro¡¡¡Ê92ºÐ¡Ë
'32Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥×¥í¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢ËÁ¸±²È¡£À¤³¦¼·ÂçÎ¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥¡¼³ê¹ß¤òÃ£À®¡£80ºÐ¤Ç¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎðÅÐÄºµÏ¿¤ò¹¹¿·
Í×²ð¸î2¤Ç¤â¡¢¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤à
ËÍ¤Ï70ºÐ¡¢75ºÐ¤È2ÅÙ¡¢À¤³¦¤ÎºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐÄº¤·¡¢'13Ç¯¤Ë80ºÐ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÄº¤ò¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¹âÎðµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤ÎÃÎ¼±¤äÇ§¼±¡¢·Ð¸³¤ò²¡¤·¹¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Åþ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤³¤½¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
'20Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î4¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÀÔ¿ñ¤ÎÉÂµ¤¤Î¸å°ä¾É¤Ç¡¢Î¾Â¤ËËãáã¤¬¤¢¤ê¡¢¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÍ×²ð¸î2¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏËèÆü¡¢1¥ß¥ê¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯¤è¤ê¤âµîÇ¯¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤âº£Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ê¤ëµ÷Î¥¤â¾¯¤·¤º¤ÄÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®ºÇ¹âÊö¤ÇÉ¸¹â4807m¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎÉ¹²Ï¤ò¡¢¥¹¥¡¼¤Ç³ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÎ¤Ï¤Þ¤ÀÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÎ©¤Æ¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÌ´¡×¤È¡ÖÌÜÉ¸¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤ë
Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢100ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£Éã¤Î·É»°¤¬101ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÁ¸±¤ÎµÏ¿¤äµÇ°ÉÊ¡¢½ñÎà¤Î´ÉÍý¡¦½èÊ¬¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ì¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¤Ë·×¤é¤¨¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¸ý½Ð¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ëÀº¿À¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò°ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÍ¼«¿È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£
°ä¸À½ñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ä»×¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿ËÜ¤ÎÃæ¤ËÁ´Éô¹þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÎËÁ¸±¤ÎµÏ¿¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊµÏ¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æºâ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡Ö¿©»ö¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¤É¤ì¡©°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤ÊÅú¤¨¡×¡Ù
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯08·î18Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö¿©»ö¡×¡Ö¿çÌ²¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ï¤É¤ì¡©°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤ÊÅú¤¨¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
»ûÅÄ²°,
ÀÅ²¬,
Áòµ·,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
À¸²Ö