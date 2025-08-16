¹À¥¤¹¤º¡Ö¤¹¤´¤¤! ¤µ¤¹¤¬!¡×¡¡Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¤Î¡È¥Ô¥ó¥Á¡É¤òµß¤Ã¤¿¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Îµ¡Å¾
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¤¬2Æü¡¢TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù(Ëè½µÅÚÍË15:30¡Á15:55)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÎÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¤Ç¤Î¡È¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ûÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤¬·ë¹½¥È¥é¥¦¥Þ¡×
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥ß¥¹¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Æ£¸¶¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤¬·ë¹½¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥ó¥Ã¤Æ²Î»ì¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢²¿¤À¤Ã¤±¡Ä¡Ä? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤¢¤È¤«¤é±ÇÁü¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤°ú¤¤Î²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¥ó¥Ã¤Æ²Î»ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤è¤Í¡£À¸ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ç¤â¡¢¡Ö»ä¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤¬²¿¤«¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤¢¤Ã!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¶¥ï¥Ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀäÂÐËº¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ÅÍ¿¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥°¥Ã¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌá¤·¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£À¸ÅÄ¤Î¤È¤Ã¤µ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢¡Ö»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¹À¥¤¹¤º¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤! ¤µ¤¹¤¬!¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
°ìÊý¤Î¹À¥¤â¡¢¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÌÀ¤é¤«¤¹¤®¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤´¤¤ËÁÆ¬¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¡£¤ª¤¤! ½¸Ãæ¤·¤í¤è! ¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡×¤ÈÈ¿¾Ê¸ò¤¸¤ê¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú²°¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡ÈÈô¤ó¤Ç¤¿¤Í¡Á!¡É¤Ã¤Æ¡£¸À¤¦¤Ê¸À¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ó¤ÞÂç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤Ê! ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡¢¡ÖÉñÂæ¤È¤«¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡£¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¶á¶·¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÅÚÍË¸á¸å¤Î¡È¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡É¤ò¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¡£radiko¡¢AuDee¡¢Spotify¡¢Apple Podcast¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
