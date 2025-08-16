¡Ö¿Æ¤È¤è¤¯ÏÃ¤¹¿Í¤Û¤ÉÌÌÀÜ¤Ë¼õ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÉÌÛ¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»ä¤ÏÉÔÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¿·Â´½¢³è¤È²ÈÂ²¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë
¡Ö½¢³è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤ÉÌÌÀÜ¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÉÌÛ¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»ä¤ÏÉÔÍø¤Ç¤¹¤«¡×
¿·´©¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥¯¥Á¥«¤â¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡á¡ÖÏÆÌò¤µ¤ó¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿©ÉÊÄ¶Âç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¸ÊPR¤Ç¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆâÄê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¢³èËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ä¼«¸ÊPR¤Ë¤â¸ú¤¯¡È²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë½¢³è¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¤Ç¤Î²ñÏÃÎÌ¡×¤ÇÌÌÀÜ¤Î·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©
¡Ö½¢³è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤ÉÌÌÀÜ¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÉÌÛ¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»ä¤ÏÉÔÍø¤Ç¤¹¤«¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½¢³èÀ¸¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼«Á³¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤ä¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²ÉÌÛ¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ä¼«¸ÊPR¤Ë¤â¸ú¤¯¡È²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë½¢³è¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈæ³ÓÅª·ù¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤½¢³è¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
SPI¤Ê¤É¤ÎÅ¬À¸¡ºº¤ÎÌäÂê½¸¤òÇã¤¦¡Ê¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¤Ç¤âÎÉ¤¤¡Ë
¤Þ¤º²Æ¤Ë½¢³èÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½¢³è¤Ë¤«¤«¤ë¥¹¡¼¥ÄÂå¤ä¥«¥Ð¥óÂå¤Ê¤É¡¢´û¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö½ñÀÒÂå¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
½¢³è¤Ç¤ÏÅ¬À¸¡ºº¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÅ¬À¸¡ºº¤ÏÂÐºö¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÇ½ÎÏ¥Æ¥¹¥È¼«ÂÎ¤ÏÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÄÌ²á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂÐºö¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¬À¸¡ºº¤ÎÂÐºöÊýË¡¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ÌäÂê½¸¤ò1ºýÇã¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò²ò¤¯¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÌäÂê½¸¤òÇã¤¦¤ª¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë½¢³èÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç°ì½ï¤Ë½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Å¬À¸¡ºº¤ÎÌäÂê½¸¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¾¡¼ê¤ËÌäÂê½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤ÆÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÌäÂê½¸¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼è¤êÁÈ¤à¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤¬ºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¬À¸¡ºº¤ÎÌäÂê½¸¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎSPI¤À¡ª¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤³¤ì¤¬¢þ¢þ¤À¡ª¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤É¤Î¼ïÎà¤ÎÅ¬À¸¡ººÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
