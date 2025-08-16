英語で「お大事に」「大丈夫？」は何て言う？ 相手を気づかう時に役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

日常生活の中で、友達や同僚、家族など、相手を気づかうシーンはさまざまありますよね。今回は、数ある気づかいフレーズの中から、相手の体調を気づかう「お大事に」、体調不良や悩みを抱えた人に向けた「大丈夫？」、勉強中や仕事中の人への配慮を示す「迷惑になっていないかな？」の英語表現をそれぞれ解説していきます。

「お大事に」の英語表現

体調を悪くした人に対して使う「お大事に」というフレーズは、日本語でも使うことがよくありますよね。では、英語ではどのように表現するのでしょうか？ 友達や家族など、いろいろな人に使える便利なフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Take care. 「お大事に」

【解説】相手の体調が悪いときにかける「お大事に」で一番よく使われるフレーズです。「お大事に」のほかに、「またね」「気をつけてね」のようにカジュアルな別れ際の挨拶としても使えます。合わせて覚えておきましょう。

【2】 Get well soon. 「お大事に」

【解説】「get well」は「体調が良くなる」という意味の英語。直訳すると「すぐに良くなってね」となり、「お大事に」という意味でよく使われるフレーズです。「Get better soon.」も同じ意味でよく使うので、一緒に覚えておきましょう。

【3】 Hope you feel better soon. 「お大事に」

【解説】「Hope〜」で「〜しますように」という意味のフレーズになります。「feel better soon（早く良くなる）」なので、「早く良くなりますように」＝「お大事に」という意味で使えます。この言い方は他のフレーズにも応用できるので便利です。

「大丈夫？」の英語表現

相手の具合が悪そうなときや何かに悩んでいそうなとき、心配して「大丈夫？」と声をかけますよね。英語ではどのように表現するのかわかりますか？ 「Are you OK?」以外にもさまざまな言い方があるので、ネイティブがよく使うものを紹介していきます。

【1】 Are you all right? 「大丈夫？」

【解説】「Are you OK?」と並んでよく使われる「大丈夫？」をあらわすフレーズです。意味や使い方は「Are you OK?」と同じです。「Are you al right?」と聞かれた場合は「Yes, I’m all right.（はい、大丈夫です）」のように返しましょう。

【2】 Is everything OK? 「大丈夫？」

【解説】こちらも日常会話でよく使われるフレーズで、「何かあったの？」というニュアンスが含まれています。「OK」の代わりに「all right」が使われることも多いです。覚えておきましょう。

【3】 What’s wrong? 「大丈夫？どうしたの？」

【解説】こちらは相手に具体的な状況を尋ねたいときに使うフレーズです。「Are you all right?」などと併用することもできます。そのほかに「What’s the matter?」なども同じ意味で使えるので一緒に覚えておくと便利です。

「迷惑になっていないかな？」の英語表現

勉強中や仕事中の人に話しかけるときなどに、「私、迷惑になっていないかな？」「お邪魔じゃないといいんだけど」と思うことがありますが、そんなときに使える英語のワンフレーズを紹介。相手を気づかうときに役立つのでぜひ覚えておきましょう。

【1】 Am I bothering you? 「ご迷惑じゃないですか？」

【解説】 「bother」は「邪魔をする・迷惑をかける」という意味がある動詞です。相手に配慮した丁寧な聞き方で、話しかけたときややりとりが続いているときに、相手の負担になっていないか確認する場面で使います。

【2】 Hope I don’t bug you. 「迷惑じゃなければいいんだけど」

【解説】 「bug」は「困らせる」「イライラさせる」という意味がある単語で、カジュアルな言い方として友達同士の会話でよく使われます。親しい相手に対して、軽く気を遣いたいときにぴったりです。

【3】 Sorry if I’m being a pain. 「迷惑だったらごめんね」

【解説】 この場合の「pain」は「痛み」ではなく「やっかいな存在」というニュアンスで使われています。「sorry」を使って相手を配慮している気持ちをあらわすことができる一言です。カジュアルでもフォーマルでも、様々な場面で使うことができます。

英語で「眠くなってきた」は何て言う？ 眠気が襲ってきたときに役立つ英語表現