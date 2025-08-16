¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª
Î¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´¨¤¬¤ê¤Ê¿Í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ù¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¼åÎäË¼¼Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¼åÎäË¼¼Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¥½¥¦¥ë¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÏÎäË¼¤Î²¹ÅÙ¤¬24ÅÙ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö약냉방칸¡Ê¥ä¥Ã¥Í¥ó¥Ð¥ó¥«¥ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï25ÅÙ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÅ¼Ö¤Î¥É¥¢¤ä¡¢¼ÖÆâ¤ÎÁë¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡Ö약냉방칸¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
