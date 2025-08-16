「良かれと思ってしたことで…」職場のお局に無視された…乗り越えるためにどうしたらいい？【ママリ】

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。職場のお局に無視されるようになったという投稿者のママ。原因は「出勤前の掃除は違法では？」とお局より上の上司に相談したことだそう。同じ職場にも関わらず無視される状況が続く場合、どうしたらよいのでしょうか？ママリに寄せられた回答をご紹介します。

良かれと思って言ったことが裏目に…お局様に無視され始めた

職場のお局様を怒らせてしまい、無視されるようになりました。



いきさつは、半年前に入社した小さな会社では交代で就業前(給料は発生しません)の30分会社の玄関まわりの掃除をするのが日課になっていました。月一回、回ってくる掃除当番のことを主人に話すと「会社命令の掃除なら、ちゃんとした仕事の範囲になりタイムカードを押す前に掃除するのはおかしい。するならするで残業代なり、早朝手当なりもらわないとおかしいよ」といわれました。ネットで調べると確かに、会社命令の掃除は仕事の範囲に入るとあり、それをお局様ではなく、事務長に相談すると、改善すると約束してくれましたが、そうしたでしゃばった行為がお局様の感に触ったようで、無視されるようになりました。



違法な事は違法だと正直に話しただけで、お局様に嫌われて嫌味や「偉そうに」と悪口を言われるようになりました。



乗り越える為に皆様がこうした方がいいよとアドバイスをいただきたいです。 出典：

就業時間より30分も早く出勤して、給料が発生しない中、掃除をしなければならないというのは、気になる人にとっては気になりますよね。



今回はお局を通り越して、直接事務長に相談してしまったのが問題の原因なのかもしれませんね。しかし違法なことを指摘しただけなのに、無視されるほどの事なのでしょうか？

ママリに寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

挨拶や仕事をきちんとこなしていれば、それだけでOK

挨拶や仕事に関する事のみきちんとしておけば、あとは気にせずOKです！



あまりにも酷い場合には、今の時代その原因となる人はすぐに減給など受けたりしますので、その時にまたその上司さんに報告。で良いと思います😌💕 出典：

今回のように、こちらが相手に対し何も悪いことをしていないときは、特に謝罪をする必要はありません。無視されるからといって気を遣うこともないので、今後は気にせず堂々としているのがいいでしょう。

心が壊れるくらいなら退職する

私もおつぼね様に目をつけられ、陰口を聞こえるように言われたり、あからさまに嫌な態度をとられたり、無視されたりしました。

おつぼね様に嫌われたくないため、同調する方もおり、毎日辛かったです。

挨拶は普通にするよう心がけていました。

でも、流せるタイプではなかったので家とか、職場のトイレで毎日泣いてましたー

心がこわれていったので、その職場をやめちゃいました！ 出典：

何と言っても一番大切なのは自身の心と体の健康。壊れてしまっては仕事どころではなくなってしまいます。苦しむくらいなら、スパッと退職した方がいいでしょう。

自身のメンタルは大切にしつつ、受け流すことも大切

「挨拶や仕事をきちんとこなしていれば、あとは気にしないで仕事だけを考えていればいい」というアドバイスのとおり、やるべきことをこなしていれば周りからも特に文句を言われないのではないでしょうか。



しかし、どうしても自分の心が限界を迎えてしまったら、壊れてしまう前に退職するのも一つの手ですよね。



自分のメンタルは大切にしつつ、嫌な人のことはあまり気にしないように受け流せるといいですね。

