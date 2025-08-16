¡ÖÅýÀ©É´ÇÏ¼¯¡×¡¡·Ú¤ß¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈãÉ¾Àº¿À¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é
¡¡²¿¤¬±¦¤À¤«º¸¤À¤«¡£Ã±½ã¤Ê¶èÊ¬¤±¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¤ä»×ÁÛ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤âÀÞ¡¢¤¢¤ÎÀï´Ö´ü¤Ë»¨»ï¡ÖÂçÆü¡×¤Ë¤ÆÀ¤´Ö¤ò¤Ê¤ÇÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿ÃË¤Î¥³¥é¥à½¸¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂÀïÁ°´ü¤Î10Ç¯´Ö¡¢¸¢ÎÏ¡¦À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼«Í³¤òÂ«Çû¤¹¤ëÅýÀ©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å°Æ¬Å°Èø¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¤Î·Ú¤ß¤äÈéÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ú¤«¤»¤Æ½ñ¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤êËº¤ì¤é¤ì¤¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¿åÅç¼¤ÊÝÉÛ¡Ê¤Ë¤ª¤¦¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤ò°ìµó¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤¿ÊÔ¼Ô¡¢Á°ÅÄ¶³Æó¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¼¹Ç°¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ã¥¿¥Þ¥¤¥Ã¥¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢Ãø¼ÔÌ¾¡¢»¨»ïÌ¾¤È¤â¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÌµÌ¾¤Ê¥³¥é¥à¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥·¥å¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î½ê¶È¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¿åÅç¤ÎÍ³½ï¤ÏÀµ¤·¤¯¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¡À§´×¡Ê¤Ë¤ç¤¼¤«¤ó¡Ë¤Î¡Ö²æÅù¡Ê¤ï¤ì¤é¡Ë¡×¤Ë1920Ç¯¤«¤é¥³¥é¥à¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£30Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÈãÈ½¡×¤Ë¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤½¤Î½ª´©¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò»Õ¤ËÆ¬»³Ëþ¡Ê¤È¤¦¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ä¤ë¡Ë¤òÄº¤¯ÂçÆü¼Ò¤Î¡ÖÂçÆü¡×¤Ë34Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¡¢Ä¹¼Ü¤Î¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·Â³¤±¤ë¡£ÅýÀ©ÈãÈ½¤Î¥³¥é¥à¤ò¸ÀÏÀÅýÀ©¶¯²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤È¤â¤«¤¯ÈãÈ½Àº¿ÀÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÇÔÀï¤Þ¤Ç¤è¤¯¤¾½ñ¤¤¤¿¤ê¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£¸¡±Ü¤òÌÈ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¬»³¤ÎÂ¸ºß¸Î¤«ÈÝ¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÇ¡À§´×¤«¤éÆ¬»³¤Ø¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤«¤é¹ñ¿è¼çµÁ¤Ø¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ç¤ÏÅþÄìÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£ÀÄÇ¯»þÂå¤Î×Ç×Ó¡Ê¤Û¤¦¤³¤¦¡Ë¤È¿©¤¤µÍ¤á¤Æ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô²Ô¶È¡£ÅìµþÈþ½Ñ³Ø¹»¤Ë³Ø¤Ó¡¢Ì¡Ê¸¤â¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤È¤â¤«¤¯ÅýÀ©·ù¤¤¡£À¯¼£¡¦·³»ö¡¦·ÐºÑ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢À¤Áê¤äÎÙÁÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¸«À¯ÉÜ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¸«¤¨¤ë½îÌ±¤Î°æ¸ÍÃ¼²ñµÄÅª±½¡Ê¤¦¤ï¤µ¡Ë¤ÈÎ®¸À¡¢¥°¥Á¤äÂç¸ÀÁÔ¸ì¤Ê¤É¡¢ÌÜÀþ¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÉ®Àè¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡¢¾éÄ¹¤È¤â¸«¤¨¤ë¥³¥é¥à¤¬Ëè²óÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹¤¤¬¸Î¤Ë¸¡±Ü¤â¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿åÅç¤ÏÀµ·î¤ÎÀ¤Áê¤ò½ñ¤¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢Ç¯¡¹ÅýÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Àµ·î¤¬¤µ¤Ó¤·¤¯¤Ê¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤´¤È¤À¡£¿©ÎÁÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÅç¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï噓¡Ê¤¦¤½¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤â¤Î¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢ÊÆÌäÂê¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎºÝ¶ì¾ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÍ¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ëº£Æü¤Þ¤ÇÌµ¤¤Ìµ¤¤¤È噓¤ò¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤Þ¤µ¤«Âç¿Ã¤¬¹¹¡Ê¤«¤ï¡Ë¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÁÒ¤Ë¡¢µÞ¤Ë¤É¤Ã¤«¤é¤«É¶¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤¿²æ¤é¤¬¸½Âå¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£ÅýÀ©¶¯²½¤¬¡¢¿Í¿´¤ò¥®¥¹¥®¥¹¤µ¤»¡¢ËÜÍèÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤è¤«¤Ã¤¿À¤´Ö¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë½»¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¡¢¿åÅç¤ÎÉ®¤ÏÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÆüÊÆ³«Àï»þ¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤¤¬¿á¤ÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤Î°ì¸À¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¡¢¿åÅç¤Ë°ü¤¹¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡£¤Ï¤Æ¤µ¤Æ¡£
