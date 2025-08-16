¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÎÞ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¡¡ºÇ°¦¤Î²ÈÂ²¤ÎÁ°¤ÇÃ£À®
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 6-5 ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬¡¢15Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏNPB»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë348»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢µð¿Í¤Ï½øÈ×¤«¤é4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ÎHR¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï°µ´¬¤Î»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£ÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÁ°Æü¤Ë¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤«¤éÎ¾¿Æ¡¢¤µ¤é¤ËºÊ¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì£Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ÈºÊ¤È²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÎòÂå¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥ÖÅþÃ£¼Ô¡¡»î¹ç¿ô1°Ì¡§¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡¡348»î¹ç
2°Ì¡§º´¡¹ÌÚ¼ç¹ÀÅê¼ê¡¡370»î¹ç
3°Ì¡§¥µ¥Õ¥¡¥ÆÅê¼ê¡¡387»î¹ç¡¡¤Ê¤É