在宅介護で「便が漏れた」「転んで動けない」緊急事態にも24時間ヘルパーが駆けつける…頼もしすぎる「新しい介護サービス」の費用と使い方

日本人の6割は、住みなれたわが家で最期を迎えたいと考えていても、実際に家で亡くなるのは6人に1人。たいていの人は「自宅で死にたい」とぼんやり考えているだけで、いざという時になって、何の準備もできていないことに気づく……それが現実だ。

だが、前もって適切な知識を得ておけば、「自宅で穏やかに逝く」ことは決して夢物語ではない。まず知っておきたいのが、経済的な負担がどれほどなのか、である。

「健康状態や認知機能の状態にもよりますが、一般的には施設に入居するよりも、自宅で介護を受けながら晩年を過ごすほうが、はるかに安上がりです」と語るのは、主任ケアマネージャーの渡辺孝行氏だ。

「私はふだん、利用者さんに『ご自身の年金だけで月30万円をまかなえるなら、施設に入っても安心です』と伝えています。それが難しい場合は、お子さんなどからの経済的支援が必要になってきます。特別養護老人ホームなら20万円未満でも入所できますが、要介護3以上という条件があり、自治体によっては待機者も多いので、簡単には入所できません。

一方で在宅の場合、まず介護費用は、介護保険サービスを利用すればたいていの人が1割負担で済み、医療費は高額療養費制度で払い戻しが受けられます。また、晩年は食事の摂取量も減ってきますし、持ち家がある方の場合は家賃がかかりませんから、生活費だけなら月10万円ほどに収まるケースも多いです」

日本の介護保険サービスは、かなり手厚い。単身世帯ならば、所得（たいていの人は年金受給額）が年間280万円未満ならば、自己負担額は1割。夫婦2人の世帯でも、合計463万円未満であれば2割負担で済む。一般的には1割負担なら、

要介護1→1万6800円

要介護2→1万9700円

要介護3→2万7000円

要介護4→3万1000円

要介護5→3万6000円

が負担額の上限の目安だ（限度額を超えた分は全額自己負担）。

「加えて末期がんや神経難病などの診断がある場合は、条件に合えば医療保険や公費助成が適用されます。病気だからといって、極端に負担が増えるというわけではありません」（渡辺氏）

ヘルパーが24時間駆けつけるサービスも

実際に介護が必要な状態になれば、各地の役所や地域包括支援センターで、介護保険の利用申請とケアマネへの相談をするという流れになる。

このとき、基本的には「申請からサービス利用開始まで1ヵ月」というのが建て前だが、最近はもっと時間がかかるケースも多いため、早めに判断することが大切だ。東京都三鷹市で介護サービスを提供する、NPO法人グレースケア機構代表の柳本文貴氏が言う。

「病気になったり、体が不自由になったりする前の段階で、地域包括支援センターに一度相談してみるのもいいでしょう。最近は人手不足もあり、きめ細かく介護プランを考えてくれる介護事業所やケアマネばかりとは限りませんから、地域の介護事情をしっかり聞いておきましょう」

要介護認定を受けたあと、在宅で過ごしたい場合、一般的には訪問介護や通所介護といった介護保険サービスを組み合わせて利用することになる。ただ、前者は原則として毎日決まった時間にヘルパーが家に来るもの、後者は文字通り施設に通うもので、自由度は決して高くない。不測の事態が起きれば、家族が対応しなければならないのだ。それがネックで、在宅介護を諦める人も少なくない。

ここで活用したいのが、近年普及しつつある、新形態の介護サービスだ。ひとつめが「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」（通称・定期巡回・随時対応サービス）である。前出の柳本氏が解説する。

「通常の訪問介護は、たとえば『ヘルパーが朝晩に各30分ずつ来る』とタイミングが決まっています。一方で、この定期巡回・随時対応サービスは、そうした定期的な訪問にプラスして、転んで動けなくなってしまったとか、便を漏らして汚れたといった緊急時に、24時間いつでも駆けつけてくれるのです」

いわば、病院に入院したときの「ナースコール」のようなサービスを、自宅で受けることができるというわけだ。介護を受ける本人が電話や呼び出しボタンで連絡するだけでなく、離れて住む家族が連絡してもかまわないし、何度でも駆けつけてもらえる。

しかも費用は月額定額制で、下の図に示した通り、高額なわけではない。実に頼もしいサービスといえるが、要介護認定を受けていないと利用できない、ほかの介護保険サービスとは併用できない、このサービスを提供できる事業所が立地している地域でないと利用できない、といった制限もあるため、注意してほしい。

もうひとつ、在宅介護を受ける人が増えるにつれて需要が急増しているのが、入浴の介助を専門とする「訪問入浴サービス」だ。その草分けである「ウィズ」代表取締役の武藤直子氏が言う。

「特に、がんなどの病気で入院していた患者さんや、施設に入居していた人が最後に自宅に戻るときには、『何はさておき、お風呂に入りたい』と希望するケースがとても多いんです。

寝たきりになると、通常は体を拭くことしかできなくなりますし、ご家族の手でお風呂に入れるのは非常に難しい。日本人はお風呂が大好きですから、人生の最後に入浴できなくなるのは耐え難いと感じるのかもしれませんね。

入浴することは肉体面だけでなく、精神的なリフレッシュにもなりますから、多くの方はパッと笑顔になってくださいます。見送る側のご家族にも『最後にお風呂に入れて、うれしそうだったね』と喜んでいただいています」

利用料金は、自己負担1割の利用者であれば、1回につき1266円。週に2〜3回依頼する人が多いという。

おカネがかかるんじゃないか。家族に負担がかかるんじゃないか。みっともない最期になるんじゃないか……。家で死ぬことに、こんなイメージを抱いているとしたら、その考えはもう古い。穏やかに逝くための方法を、いまからチェックしておこう。

「週刊現代」2025年08月18日号より

