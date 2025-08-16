¡Ö»Í°Ý³¹°ì¹æ¤ËÊë¤é¤¹¸Þ¿Í¡×½ñÉ¾¡¡Í§¾ð¤âÎø¤â²áµî¤â¿©Âî¤ËºÜ¤»¤Æ
¡¡Á°Äí¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¼ù¡Ê¤¡Ë¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬¡¢¿©¤ÙÊüÂê¡ª¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Å·¹ñ¤«¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤½¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ö»Í°Ý³¹°ì¹æ¡×¡ÊÀïÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Æü¼°·úÃÛ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæÃæ»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤ËÊë¤é¤¹½»¿Í¤ÈÂç²È¡¢5¿Í¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¡¡»Ë³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÇµ±¾¡Ê¥Ê¥¤¥æ¥ó¡Ë¡ÊÆâµ¤¤Ç¡¢¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë²²¤·¤¬¤Á¡Ë¡¢ÂæÏÑÊ¸²½¸¦µæ²Ê¤Î²È³ò¡Ê¥¸¥ã¥Û¥ï¡Ë¡ÊÍÛ¥¥ã¤À¤±¤É¡¢¶ì³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤äÉé¤¤ÌÜ¤¢¤ê¡Ë¡¢³°¹ñ¸ìÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾®Ë±¡Ê¥·¥ã¥ª¥Õ¥©¥ó¡Ë¡Ê²º¤ä¤«¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤Î¤ª¾î¤µ¤Þ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¸ìÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢BLºî²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃÎ°á¡Ê¥¸¡¼¥¤¡¼¡Ë¡ÊÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¥¥ã¥é¡Ë¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÂç³Ø±¡À¸¤À¡£Çµ±¾¤È²È³ò¤¬½¤»Î²ÝÄø¤Î°ìÇ¯À¸¤Ç¡¢¾®Ë±¤ÈÃÎ°á¤Ï½¤»Î¤ÎÆóÇ¯¡£Âç²È¤Ç¤¢¤ë°Â½¤µ·¡Ê¥¢¥ó¥·¥å¥¤¡¼¡Ë¤Ï¡¢ñ¨¡¹¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¡Ë¤È¤ªµ¤³Ú¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«Ææ¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤¹5¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥Þ¡ÊÇµ±¾¤È²È³ò¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Âè°ìËë¡¢ÂèÆóËë¤È¡¢Æß´¶¤¹¤®¤ëÃÎ°á¤Ë¾Ç¡Ê¤¸¡Ë¤ì¤ë¾®Ë±¡¢¤ÎÂè»°¡¢Âè»ÍËë¡¢¤½¤·¤Æ½¤µ·¤¬Âç²È¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤æ¤¯¤¿¤Æ¡Ë¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢½¤µ·¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÆÉ¤Þ¤»¤ë¤·¡¢ËÜ½ñ¤Î´Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Çµ±¾¤¬¥é¥¦¥ó¥¸¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ØºÆÈÇ¡Ê¤µ¤¤¤Ï¤ó¡Ë¡¡çÊßÔ¡Ê¤¿¤¤¤ï¤ó¡ËÎÁÍýÇ·ÛÙ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤ê¤Î¤·¤ª¤ê¡Ë¡Ù¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿100Ç¯Á°¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¤ä¡¢´ÁÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾®Ë±¤¬ºî¤ëÌôÁ·ÎÁÍý¡£°ì½ï¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ß¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð¿È¤âÀ³Ê¤âÇØÉé¤¦¤â¤Î¤â°Û¤Ê¤ë½÷¤¿¤Á¤¬¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÍÍ¤¬¤¤¤¤¡£Êª¸ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¼¢Ì£¿¼¤¤Åò¡Ê¥¹¡¼¥×¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¤Û¤ï¤Û¤ï¤È¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡ºî¼Ô¤ÎÍÌÁÐ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÂæÏÑÌ¡Í·Å´Æ»¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÇºòÇ¯¡¢Á´ÊÆ¿Þ½ñ¾Þ¤ÎËÝÌõÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±½ñ¤ÏÆüËÜËÝÌõÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»°±ºÍµ»Ò¤µ¤ó¤ÎËÝÌõ¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤â¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÊª¸ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÌõÃí¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ë¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿Ä¤ÎÂÀ¤¤Êª¸ì¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤è¤¦¡¦¤Õ¤¿¤´¡¡1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂæÃæ»Ô°é¤Á¡£¾®Àâ²È¡£ËÜÌ¾¤ÏÍÌ¼ã»ü¡£ÍÌÁÐ»Ò¤ÏË´¤ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦ÍÌ¼ãÚö¤È¤Î¶¦Æ±¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡£