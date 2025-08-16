¡Ö¥«¥ß¥å ¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¡×½ñÉ¾¡¡¡Ö¿ÀÏÃÅª¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤«¤é²òÊü¤»¤è
¡¡¥«¥ß¥å¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö°¦ÆÉ½ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥·¡¼¥·¥å¥Ý¥¹¤Î¿ÀÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤À¡£
¡¡¿ä¤·¤¬¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿É¡Ê¤Ä¤é¡Ë¤¤¡£¤·¤«¤âÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢É¾¼Ô¤Ï¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤¹¤ëÂ¦¤ÎÃæÅì¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¸½¼Â¤Î¥«¥ß¥å¤Ï¡¢È¿¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¡×¤¯¡¢¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛÍÊ¸î¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëËÜ½ñ¤ÎÈãÈ½¤Ï¡¢ÃæÅì»Ë¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¶ì¤¤¿¿¼Â¤À¡£
¡¡¡Ø¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ê¥º¥à¡Ù¤Çº¬¿¼¤¤À¾²¤¤ÎÂÐÃæÅìÊÎ»ë´Ñ¤òµêÃÆ¤·¤¿¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥µ¥¤¡¼¥É¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØÊ¸²½¤ÈÄë¹ñ¼çµÁ¡Ù¤Ç¥«¥ß¥å¤Î¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁÀ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¡Ø°ÛË®¿Í¡Ù¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥é¥Ö¿Í¡×¤ËÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¿Í´Ö¤Î¿ÈÊ¬¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Ë¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö°ÛË®¿Í¡×¡½¡½¥à¥ë¥½¡¼ºÆÁÜºº¡Ù¡Ê¥«¥á¥ë¡¦¥À¥¦¥ÉÃø¡Ë¤Ç¡¢¸«»ö¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢¥«¥ß¥å¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¥«¥ß¥å¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¡£ËÜ½ñ¤Ï¤³¤³¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¡£¡ÖÀµµÁ´¶¤Ë°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤ë¾®Àâ²È¤È¤¤¤¦¡¢ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶¯¸Ç¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿ÀÏÃÅª¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Î¥«¥ß¥å¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ó¤È¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢ºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥ß¥å¤¬¿¢Ì±¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÈïÀ¬Éþ¼Ô¤Ë¤âÄë¹ñÃæ¿´¤Î»ÙÇÛ¥¨¥ê¡¼¥È¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢À¾²¤¶áÂå¤ÎÊÕ¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Î¾µÁÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤â¡¢À¾²¤¶áÂå¤Ë¡ÖÈ¿¹³¡×¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿ò¡Ê¤¢¤¬¡Ë¤á¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢µÈ¸«½ÓºÈ¤¬¸¶¹»Ê¤È¤ÎÂÐÃÌ¡Ø¤³¤Î¤È¤¡¢Ìë¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥«¥ß¥å¤Î¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢À¾²¤¤ÎÃÎ¤ÎÊÕ¶¤Ç¶áÂå¡¦È¿¶áÂå¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡Ö¥«¥ß¥å¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¡£Î¾µÁÀ¤òÃ¦µÑ¤·¤Æ¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¡¢¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤â¶Á¤¯¡£
Olivier Gloag¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿¢Ì±ÃÏÉ½¾Ý¤ä20À¤µª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½»Ë¤Ê¤É¤¬¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¡£