¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Íºî²È¤Î¥¿¥Ê¥Ï¥·¡¦¥³¡¼¥Ä¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ÏËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÍÄø¤Ï¡¢¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ä½¸ÃÄ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£½ñ¤¯¤È¤¤¤¦±Ä¤ß¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸¢ÎÏ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¥³¡¼¥Ä¤ÏÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¥À¥«¡¼¥ë¡¢¹ç½°¹ñÆîÉô¤Î¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡£Î¹¤ÎÀè¡¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ä¤ÏÀä¤¨¤º¿Í¼ï¤È¸¢ÎÏ¤ÎÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥»¥Í¥¬¥ë¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼«¸Ê¤«¤é¤Î¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¶áÂåÀ¤³¦¤Îµ¯¸»¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Î¹ç½°¹ñÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ç¥³¡¼¥Ä¤ÎËÜ¤ò¶µºà¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¹â¹»¶µ»Õ¤òË¬¤ì¡¢°ìºý¤ÎËÜ¤¬ÁÛÁüÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤ÎµÏ¿¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¡£¥³¡¼¥Ä¤¬¸½ÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤È¤Î´Ö¤ËÃÛ¤¤¤¿¿Í¼ï³ÖÎ¥ÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ºñ¼è¤ÈÇÓ½ü¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÈß¸î¡Ê¤Ò¤´¡Ë¤·Â³¤±¤ë¹ç½°¹ñ¤Î±Æ¤Ç¤¢¤ë¡£Èó¿ÍÆ»Åª¤Ê¤½¤Î¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ò¡¢¥³¡¼¥Ä¤ÏÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ½ñ¤Î±¤á¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¸¢ÎÏÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤ë¤³¤È¤ÎÀ¯¼£À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ñ¤ò¾È¤é¤·½Ð¤¹»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÈó¿Í´Ö¡×¤È¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤¬¤¢¤ë¡£¸¢ÎÏ¤¬¶²¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½Æ¤è¤ê¤â¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Î½ñ¤¼ê¤Ë¤è¤ëËÜ¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤¬³«¤¯¡£¤½¤Î±Ä¤ß¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¥³¡¼¥Ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿ÅÙ¤â»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´ÖÀ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î½ñ¤¼ê¤¿¤Á¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦»Å»ö¤Ê¤Î¤À¤È¡£
Ta-Nehisi Coates¡¡75Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¡¼¥ÉÂç¶µ¼ø¡£¡ØÀ¤³¦¤ÈËÍ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡Ù¤ÇÁ´ÊÆ¿Þ½ñ¾Þ¡£