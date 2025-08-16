書き方次第で遺族は地獄…エンディングノートの「究極活用法」

死後の手続きの「ガイドブック」にする

遺言書と違って書式や法的効力のないエンディングノートは、基本的に何を書いても問題ない。ただし、漠然とした内容を記載するだけでは家族を困らせてしまう。

相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏はこう警鐘を鳴らす。

「とくに葬儀について、『火葬のみでよい』『香典は辞退してほしい』といっただけの要望は避けるべきです。親族からの非難や、香典を誰からも受け取らず固辞しなければならない心理的な負担など、供養する側の思いや立場も考えなければいけません。

市販されているエンディングノートには、チェックポイントを埋めるだけの簡易的な商品もありますが、この気軽さがトラブルを招くこともある。残された家族に喜んでもらうために重要なポイントは『なるべく具体的に書くこと』と、『不必要な軋轢を生まないように、無駄な文言は書かないこと』です」

葬儀に関して言えば、菩提寺の連絡先・宗派・訃報の連絡先・遺影用の写真の保管場所さえ書いておけば十分。ただし、このとき家族と相談なしに「家族葬を希望」と書くことはNGだ。ひとくちに家族葬といっても、人によって想定する規模感が違う。家族だけなのか、親族も含まれるのか、非常に近しい友人はどうなのかと、残された人は答えのない判断を迫られてしまう。

そんなときにオススメなのが「弔問客リスト」の作成だ。絶対に呼びたい人だけを書いておけば、だいたいの葬式の規模がわかるため、希望もある程度は叶うはずだ。

簡易的な財産目録を作っておくのも家族にとっては助かる。いざ本人が亡くなったとき、資産の在処がわからなければ手間がかかる。相続に詳しい弁護士の木野綾子氏はこう解説する。

「金額は二の次で、まずは通帳やカード、保険証券などを家のどこにしまっているのかを書くことが大事です。遺言書に『財産をわたす』と書いてあっても、通帳などがどこにあるのかわからなければ、途方にくれます。残された方が遺言書にしたがって死後の手続きをするにあたり、ノートが『ガイドブック』的な役割を果たすものだと考えると、書きやすくなるでしょう」

「思い」だけを書くとトラブルに

エンディングノートの強みは、遺言書にはふつう書かない「生前の意思」を伝えられることだ。自分の判断能力がなくなったときに役立つ。

「まず書くべき内容は医療情報です。既往歴やアレルギー、服用薬といった情報に加えて、『延命治療』と『余命宣告の告知』の希望についても書きましょう。

延命治療を本人が望んでいないのに、なんとなく家族が延命させてしまうと、本人も家族もつらい思いをします。延命治療を選びたくない人であれば、エンディングノートに『なぜ延命治療を望まないか』の理由まで一筆書くことで、親族も納得しやすいでしょう」（前出・明石氏）

突然倒れてパニックになった家族や親族が、エンディングノートの存在を忘れることも考えられる。念のため、医療情報の項目だけでもノートのコピーを取って、玄関などのわかりやすい場所に置いておこう。

書いて満足するのではなく、「根回し」も大切だ。

「特に介護に関する要望は、ノートに残すだけでなく家族間で相談してください。『〇〇という施設に入りたい』と書いても、金銭面やタイミングで実現しないこともあるからです。誰とも話し合いをせず、ノートを託す相手も決めない状態で『長女にまかせたい』と思いだけを書くのもトラブルのもとです」（同前）

エンディングノートは何度でも書き直せる。考え方が変わるたびに見直す作業を行ったほうがいいだろう。残された人の気持ちを想像しながら書けば、家族は喜ぶはずだ。

