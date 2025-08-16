¥É·³¤¬26ºÐÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡Äº£µ¨3µåÃÄÌÜ¡¡¤ï¤º¤«1ÅÐÈÄ¤Î29ºÐ±¦ÏÓ¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤Ë
º£µ¨¤Ï2¥Á¡¼¥à¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÆâÌî¼ê¤ò¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡ÊDFA¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø¼¨¤·¤¿¡£26ºÐ¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò³ÍÆÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È·×6»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïº£µ¨¡¢7·î7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç1»î¹ç¤Î¤ß¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨9.00¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë