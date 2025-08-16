¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤Î³¨¤ËÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Öº²¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡× ÉÁ¤¤¤¿ÁÒÃæ¤ë¤Ê¤ÏÎÞ
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¡¦TBS·Ï¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!ÊüÁ÷500²ó3»þ´ÖSP¡Ù¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö²Æ¤Î¿åºÌ²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÇÁÒÃæ¤ë¤Ê¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡ÙÁÒËÜ¤ë¤Ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤Î³¨¡¡ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö°î¤ì¤À¤¹²»¡×
¡¡ ¤ªÂê¤Ï¡È¿Íµ¤ÍÌ¾¿Í¡É¡£¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ÄÔ¸µÉñ¤ò¶Ïº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿ÁÒÃæ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼ÀèÀ¸¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥é¥¤¥Ö¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÉÁ¼ÌÎÏ¡£
¡¡É¾²Á¤Ï100ÅÀËþÅÀ¡£¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÒËÜ¤Ï´¶ÎÞ¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç³¨¤ò¸ø³«¤·¡ÖLIVE¤Ç¸«¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°ìËç¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤Æ¡¢Ñ³¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¡Ê¿åºÌ²è»Ë¾å¡¢²áµî°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡Ë¡×¤È¿´¶¡£
¡¡ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö°î¤ì¤À¤¹²»¡×¡£¡ÖÈ±¤ä°áÁõ¤ÎÍÉ¤ì¡¢¥®¥¿¡¼¤Î±ð¤ä¼Á´¶¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÁ¤Ä¾¤·¤¿...¡Ë¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØ·Ê¤ä°áÁõ¤Ï¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬´¶¤¸¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¡¢°µ¾¡¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öº²¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
